Az MSZP nem indul a választáson - Viszlát!

Szerző: Gondola

2026. február 20. 21:04

Az MSZP bejelentette: nem indul a 2026-os országgyűlési választáson, minden körzetben a legerősebb ellenzéki jelöltet támogatja a kormányváltás érdekében. Itt a vége... Viszlát!

A Magyar Szocialista Párt Kongresszusa meghozta a döntést, a párt nem állít önálló jelölteket a 2026-os országgyűlési választáson. Az MSZP szerint a jelenlegi választási rendszer „törvényesített csalásra” épül, igazságtalan és esélykorlátozó, ezért rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásra van szükség: minden egyéni választókerületben kizárólag a legerősebb ellenzéki jelölt induljon a kormánypárti aspiránssal szemben.

Az MSZP név szerint is megjelölte azokat a politikusait, akik mögé beáll: Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Szabó Sándor és Vajda Zoltán indulását támogatják kiemelten. A párt szerint ezekben a körzetekben nemcsak győzelem, hanem akár kétharmados arányú siker is elérhető.

A szocialisták elnöksége már egy hete jelezte a Kongresszusnak, hogy ne induljanak a választáson, és a kampányban is az esélyes ellenzéki jelöltek mozgósítására koncentrálnának. Közleményük szerint a céljuk, hogy a 2026-os voksolás után ne alakulhasson kormány egy esetleges Fidesz–Mi Hazánk koalícióból.

A Magyar Szocialista Párt végét jelentheti a döntés, amellyel 36 év után először nem szerepel a párt logója a szavazólapokon, .