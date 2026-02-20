Az MSZP nem indul a választáson - Viszlát!
A Magyar Szocialista Párt Kongresszusa meghozta a döntést, a párt nem állít önálló jelölteket a 2026-os országgyűlési választáson. Az MSZP szerint a jelenlegi választási rendszer „törvényesített csalásra” épül, igazságtalan és esélykorlátozó, ezért rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásra van szükség: minden egyéni választókerületben kizárólag a legerősebb ellenzéki jelölt induljon a kormánypárti aspiránssal szemben.
Az MSZP név szerint is megjelölte azokat a politikusait, akik mögé beáll: Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Szabó Sándor és Vajda Zoltán indulását támogatják kiemelten. A párt szerint ezekben a körzetekben nemcsak győzelem, hanem akár kétharmados arányú siker is elérhető.
A szocialisták elnöksége már egy hete jelezte a Kongresszusnak, hogy ne induljanak a választáson, és a kampányban is az esélyes ellenzéki jelöltek mozgósítására koncentrálnának. Közleményük szerint a céljuk, hogy a 2026-os voksolás után ne alakulhasson kormány egy esetleges Fidesz–Mi Hazánk koalícióból.
A Magyar Szocialista Párt végét jelentheti a döntés, amellyel 36 év után először nem szerepel a párt logója a szavazólapokon, .