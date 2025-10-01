Áder János: most zajlik a hatodik tömeges kihalási hullám a Föld történetében

Áder János azt mondta, a környezet mesterséges átalakításának 99 százaléka az elmúlt 200 évben történt meg, az ipari forradalomtól kezdődően az emberek cselekedeteinek következtében csökkent a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség.
A volt államfő szerint ezt tíz faktor váltotta ki: az emberiség létszámának növekedése, az urbanizáció, a térhasználat, a fakitermelés, a monokultúrás mezőgazdaság, az invazív fajok megjelenése, a túlfogyasztás, a növekvő mennyiségű hulladék, a lég-, víz- és talajszennyezés, valamint a klímaváltozás.
Áder János felhívta a figyelmet arra, ha nem figyelünk oda a minket körülvevő természetre, ha nem óvjuk azt, akkor olyan hibákat követhetünk el, amelyek később nemcsak a környezetre, hanem ránk, emberekre is visszahathatnak negatívan.
A vízgazdálkodásról szólva elmondta, 1800 körül a történelmi Magyarország területének 30 százalékát borították vizes élőhelyek, az elmúlt években pedig csaknem 600 tó száradt ki a Tiszántúlon, valamint 37 olyan vízfolyás volt hazánkban, ahonnan hosszabb vagy rövidebb időre eltűnt a víz a közelmúltban, ami korábban nem volt jellemző Magyarországra.
Hozzátette,
a klímaváltozás és a korábbi helytelen vízgazdálkodás komoly gondokat okoz, és elképzelhető, hogy kiszáradhat akár a Velencei-tó vagy a Balaton is. Míg korábban a folyók szabályozása volt a legfontosabb feladat a vízgazdálkodásban, a mai generációk legfontosabb feladata az, hogy miként tudják a vizeket megtartani
- hangsúlyozta Áder János.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Most zajlik a hatodik tömeges kihalási hullám a Föld 4,5 milliárd éves történetében - jelentette ki Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdán Orosházán, a Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjainak a biodiverzitásról tartott előadásában.
-
Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát - jelentette ki a nem hivatalos EU-csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva szerdán Koppenhágában.
-
Nehéz nem felfedezni a közös mintázatot Charlie Kirk meggyilkolásában, Semjén Zsolt alaptalan rágalmazásában és a Reisz Pál atya által elszenvedett templom-ostromban – írja a Szent István Intézet kutatási igazgatója az intézet közösségi oldalán megjelent, Határtalan gyűlölet című publicisztikájában. Nádor Koppány Zsombor hangsúlyozza: eljött az ideje, hogy Európa pluralitását ne csak a keresztények ismerjék fel és ismerjék el, hanem a keresztény hitet és követőit 300 éve forradalmi türelmetlenséggel támadó polgártársaink is.