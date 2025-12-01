Kegyelmet kér a miniszterelnök az államfőtől

Szerző: MTI

2025. december 1. 05:07

Bűnösségét nem ismerte el, de kegyelmi kérvényt nyújtott be az államelnökhöz az izraeli kormányfő a korrupciós ügyekben. Hercog komoly mérlegelést ígér.

Nemzeti érdekre hivatkozva, bűnösségének beismerése nélkül kegyelmi kérvényt nyújtott be Jichák Hercog izraeli államfőhöz Benjámin Netanjahu miniszterelnök az ellene zajló korrupciós ügyekben vasárnap.

Hercog válaszában azt írta, hogy rendkívüli kérelemről van szó, melyet felelősséggel és komoly mérlegeléssel fog megvizsgálni.

"A kegyelem lehetővé teszi a miniszterelnök számára, hogy más ügyekkel is foglalkozzon, például az igazságszolgáltatási rendszerrel és a médiával - olyan területekkel, amelyekkel a folyamatban lévő per miatt jelenleg nem foglalkozhat" - áll a kérvényben.

Benjámin Netanjahu

kérelme nem tartalmazza a bűnösség elismerését és a felelősség vállalását, ahogy az a büntetőügyekben a kérelmeknél szokás.

Emellett a kormányfő nem jelzett olyan szándékot sem, hogy visszavonulna a politikai élettől a kegyelmi eljárás részeként - sőt, azt írta, hogy a per lezárása azért is fontos, hogy "a miniszterelnök minden energiáját, idejét és képességét egyetlen feladatra, Izrael megerősítésére összpontosíthassa".

A miniszterelnök a kérelme szerint "úgy vélte, és továbbra is úgy véli, hogy személyes érdeke a per teljes lefolytatása, abban a meggyőződésben, hogy az végül teljes felmentéssel zárul. Ugyanakkor kész - ebben az esetben is - a közérdeket saját ügyei elé helyezni."

Mindezt "az egyszeri és megismételhetetlen lehetőségek" miatt, amelyek jelenleg "az asztalon vannak", valamint a társadalmi egység helyreállításának szükségessége miatt. "A biztonsági helyzet és a nemzeti érdek megköveteli, hogy kegyelmi kérelmet nyújtson be"- közölte az izraeli kormányfő a kegyelmi kérelem elküldése után közzétett videójában.

Netanjahu azzal is indokolta az elnöknek átadott kérését, hogy Hercognak "jelentős súlyt kell tulajdonítania a miniszterelnök óriási hozzájárulásához Izraelhez és polgáraihoz". Kiemelte egyebek között katonai szolgálatát, testvére, Joni Netanjahu halálát katonai szolgálata során, valamint saját hosszú közéleti és diplomáciai pályafutását.

A koalíciós pártok képviselői támogatásukat fejezték ki a kegyelmi kérelemmel kapcsolatban, mert szerintük ez egy olyan lépés, amely Izrael állam javát szolgálja.

"Nem lehet kegyelmet adni Netanjahunak bűnösségének beismerése, megbánásának kifejezése és a politikai élettől való azonnali visszavonulása nélkül"- közölte ezzel szemben Jaír Lapíd,

a parlamenti ellenzék és a centrista Van jövő párt elnöke.

"Ne köpje szembe Izrael demokratikus közvéleményét,

a kegyelmet csak felelősségvállalás és megbánás után mérlegelik"

- szólította fel az államfőt Jaír Golán, a szociáldemokrata Demokraták párt elnöke.

"Az izraeli társadalom megosztottságának fő okozója nem hivatkozhat erre ürügyként annak érdekében, hogy megússza a folyamatban lévő büntetőeljárást" - nyilatkozott Gadi Eisenkot, a Jasar (Egyenesen, Tisztességesen) nevű centrista párt elnöke.

"Minden a felelősség és

a büntetés elől való menekülésért történik.

Minden a hatalmon maradásért"- írta Einav Cangaoker, a Hamász palesztin terrorszervezet fogságából több mint két év után hazatért Matán Cangaoker édesanyja, Izrael jelenlegi egyik legismertebb közéleti szereplője vasárnap.

Főkép: Az államelnök és a kormányfő. Fotó: gov.il