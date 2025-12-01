Elon Musk megosztotta Orbán videóját - 3 óra alatt 4 millióan látták
Szerző: gondola
2025. december 1. 16:12
Kovács Zoltán X-oldalán osztott meg egy rövid videót, amelyen Orbán Viktor a migráció veszélyeiről értekezik – írja a Mandiner.
A cikk alapján a fideszes politikus a videóhoz írt kommentjében úgy fogalmazott: „A migráció fogalma a társadalom megváltoztatását, az őslakos szavazók lecserélését jelenti. Ez a baloldal terve.”
A bejegyzés annyira megtetszett Elon Musknak, hogy ő is tovább osztotta saját oldalán. Mindössze három óra leforgása alatt pedig már közel négymillióan tekintették meg a felvételt.