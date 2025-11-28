Imareggelikkel is elevenen tartják a kereszténységet Tolna vármegyében

Szerző: Molnár Pál

2025. november 28. 06:04

Tolna vármegyében jelentős fejlesztéseket terveznek: Szekszárdon elkerülő út és iskolafelújítás, Pakson új központ és közlekedésfejlesztés, Tamásiban uszoda és kerékpárút valósulhat meg a tervek szerint. Orbán Attilának, a Kereszténydemokrata Néppárt Tolna vármegyei elnökének tett fel kérdéseket a Gondola.

- A vármegye kilenc városa számára készültek el műszaki tervdokumentációk – koncepció-, engedélyezési és kiviteli tervek – a TOP Plusz program keretében megvalósítani kívánt fejlesztések előkészítéséhez. Ezekhez az igényes szellemi feladványokhoz hogyan tette hozzá a magáét a kereszténydemokrata politika?

- Tolna vármegyében valóban jelentős, előkészített beruházási csomag áll előttünk. Szekszárdon elkerülő út és iskolafelújítás, Pakson közlekedés- és városfejlesztés, Tamásiban uszoda és kerékpárút, valamint számos települési közszolgáltatás-fejlesztés.

A kereszténydemokrata politizálás értelme számomra nem a látvány, hanem a kapcsolat.

Mi nem felülről mondjuk meg, mire van szüksége egy településnek, hanem elmegyünk hozzájuk, leülünk a megválasztott, legitim vezetőkkel, meghallgatjuk őket, és az ő valós igényeikhez igazítjuk a fejlesztési irányokat. Mi tesszük meg az első lépést. A vármegye vezetése ebben közvetítő - híd a települések és a kormányzat között. A feladatunk az, hogy a helyi közösségek hangja, tapasztalata, javaslata és felelősségteljes szándéka eljusson a döntéshozatalba. Ez szolgálat, amelyet következetesen, körültekintően és alázattal végzünk.

A fejlesztések valódi címzettje mindig az emberi közösség: az óvodába járó kisgyerek, a munkába induló szülő, a helyben vállalkozó mesterember, az idős, aki biztonságra vágyik. Akkor dolgoztunk jól, ha egy településen egyre többen érzik azt: jó itt élni, ez az otthonom.

A kereszténydemokrata politikában, és ezen belül a fejlesztéspolitikában, az összekötő „anyag” nem a beton, hanem a bizalom. A cél nem csupán beruházásokat megvalósítani, hanem erős, együttműködő, jövőképpel rendelkező közösségeket támogatni. Tolna vármegyében erről szól a fejlesztéspolitika.

- Mit lehet tenni a vármegye 109 településén azért, hogy a felújított templomok megújuló lelki közösségeknek adjanak környezetet?

- A templomfelújítás önmagában még nem garancia a közösségi megújulásra - ehhez emberek, kapcsolatok és törődés kellenek. Ezért Tolna vármegyében nemcsak a településvezetőkkel, hanem a helyben élő lelkészekkel, lelki munkásokkal is tudatosan ápolunk jó kapcsolatot. Amikor tehetjük, elmegyünk a helyi rendezvényekre, istentiszteletekre, közösségi alkalmakra, mert a személyes jelenlét bátorít, visszajelzést ad, és megerősíti a helyi hivatásokat. Magam is lelkészként szolgáltam több mint egy évtizeden át, ezért jól értem, mennyi láthatatlan munka, imádság és kitartás áll egy-egy közösség mögött. Éppen ezért a vármegyei vezetés felelőssége az, hogy ezt a szolgálatot támogassa.

Tolna vármegyében egyedülálló kezdeményezés működik: több mint hat éve minden hónapban vármegyei imareggelit tartunk. Mindig más település hív meg bennünket, és a polgármesteri hivatalokba visszük be Isten igéjét, az imádságot és a közösséget. Polgármesterek, képviselők, jegyzők, lelkészek, pedagógusok, vállalkozók ülnek egy asztalnál - mára ez egy valódi, összetartó mozgalommá vált.

Az adventi időszakban külön figyelmet fordítunk azokra a településekre, ahol ritkán van istentisztelet. Ilyenkor megtelik a templom, sokszor a szomszéd falvakból is érkeznek. Fiatalokkal együtt utcai evangelizációkat is tartunk modern, nyitott formában - mert az evangélium ma is élő, ma is megszólító.

A célunk az, hogy a kereszténység ne múzeumi tárgy legyen, hanem élő, dinamikus, vonzó életforma: amely értelmet, közösséget, reményt és emberi tartást ad. Ha a templom falai között újra közösség születik, akkor a felújítás nemcsak épületmegőrzés, hanem jövőépítés.

- Az utóbbi másfél évben felforrósodott belpolitikai kihívásra milyen válaszokat ad a tolnai kereszténydemokrata szellemiség?

- Valóban felforrósodott az ország közélete az elmúlt másfél évben, és Tolna vármegyében is érezzük ennek hullámait.

A mi válaszunk azonban nem a hangerő, hanem a hitelesség. Krisztusnak nem a kétkedőkkel volt vitája, hanem a képmutatókkal - ezért számunkra első a következetes, átlátható, szolgáló magatartás.

Amit mondunk, azt igyekszünk megélni is.

Tolna egy kicsi vármegye: itt szinte mindenki ismer mindenkit, ezért a politika nem elvont rendszer, hanem emberi kapcsolat. Mi nem a magunk dicsőségét keressük, hanem azt, hol tudunk segíteni - szociális, közösségi, fejlesztési ügyekben. Ha valaki bajban van, nem azt kérdezzük, milyen párthoz tartozik. Nem hisszük, hogy a parttalan viták előbbre viszik az országot. Mi a régi, bevált rendet követjük: imádkozunk és dolgozunk. Számunkra az emberi méltóság, a tisztelet és a szeretet nem szlogenek, hanem a politikai cselekvés alapjai. Szelíden, alázattal szeretnénk bánni embertársainkkal - és békességben végezni a ránk bízott feladatot (vö. Mt 11,29).

A tolnai kereszténydemokrata közösség legfontosabb üzenete ma is ugyanaz: a közélet akkor hiteles, ha az emberért van. Mi ebben szeretnénk példát mutatni.

Teljes szívvel azonosulni tudunk azzal a gondolattal, hogy a kereszténydemokrácia elsőrendű feladata a legkisebbekkel törődni. Ahogy Urunk mondja: ‘amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek’ (Mt 25,40). Ez számunkra nem idézet, hanem iránytű.

A közéletben ez azt jelenti, hogy odafigyelünk azokra, akiknek nincs hangjuk, erőt adunk azoknak, akik nehéz helyzetben vannak: a családoknak, időseknek, betegséggel küzdőknek, hátrányos helyzetű településeknek, fiataloknak, akik keresik a jövőjüket.

Nem engedjük, hogy bárki láthatatlanná váljon.

A szolgálat akkor valódi, ha nem magunkról szól, hanem a másik emberről. Tolna vármegyében ezt szeretnénk képviselni: csendesen, következetesen, emberséggel - mert a politika végső soron nem hatalom, hanem felelősség azok iránt, akik megbíztak bennünk, ránk szavaztak és ezáltal ránk bízták magukat.

Főkép: Orbán Attila, a KDNP Tolna vármegyei elnöke beszédet mond Kakasdon 2025. augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, a Belac településrészt jelölő tábla, a harangláb és a székelypark felszentelésekor. Fotó: Facebook/Orbán Attila