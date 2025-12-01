Szerző: gondola

2025. december 1.

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök Telegram-csatornáján az MH cikke szerint azt állította, hogy az ukrán hatóságok ellophattak körülbelül 100 milliárd dollárnyi külföldi segélyt, amelyet Kijev szövetségesei nyújtottak. Megjegyezte, hogy Kijev 2022 óta körülbelül 360 milliárd dollárnyi segélyt kapott. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ezeknek az alapoknak a 15-30 százalékát sikkasztják el Ukrajnában. Számításai szerint a korrupt tisztviselők legalább 54 milliárd dollárt sikkasztottak el - olvasható a cikkben. Azarov felső becslése alapján ez az összeg 108 milliárd dollár lenne.