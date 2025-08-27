BL-rájátszás - Qarabag-Ferencváros: 2:3

A Fradi végül győzött, a helyzetei megvoltak a továbbjutáshoz, ezeket kihasználni nem sikerült. Az emelt fővel való távozás rögzíthető.

A Ferencváros 3-2-re győzött idegenben az azeri Qarabag FK ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező utolsó fordulójának szerdai visszavágóján, de 5-4-es összesítéssel kiesett, és az Európa-liga főtábláján folytatja szereplését.

Fordulatos mérkőzést játszott a két csapat, a Ferencváros vezetést szerzett, jól is játszott, de a Qarabag még az első félidőben fordított. Szünet után a magyar bajnok talált be kétszer, újra vezetett és a hajrában a hosszabbításért támadott, de az eredmény már nem változott.

Kiesésével a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában folytatja, míg a Qarabag a 2017/18-as idény után újra a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

Bajnokok Ligája, selejtező, 4. forduló, visszavágó:

Qarabag (azeri)-FERENCVÁROSI TC 2-3 (2-1)

Baku, v.: Clément Turpin (francia)

gólszerzők: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), illetve Joseph (14.), Varga B. (55.), Tóth A. (82.)

sárga lap: Pedro Bicalho (37.), Medina (53.), M. Silva (81.), illetve Kanikovszki (42.), Keita (56.), Cissé (90.)

továbbjutott: a Qarabag, 5-4-es összesítéssel.

QARABAG:

Kochalski - M. Silva, Mustafazade, Medina, Dzsafargulijev (Bajramov, 84.) - Pedro Bicalho, Jankovic - Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 95.), Zoubir (Kouakou, 84.) - Akhundzade (Gurbanli, 94.)

FERENCVÁROS:

Dibusz - Makreckis, Cissé, Raemaekers, O'Dowda (Nagy B., 69.) - Ötvös (Pesic, a szünetben), Keita (Tóth A., 73.) - Joseph (Gruber, 73.), Kanikovszki, Levi (Cadu, a szünetben) - Varga B.

I. félidő:

perc: Keita tette ki jobbra a labdát Varga Barnabásnak, a támadó laposan középre rúgta, érkezett Joseph és három méterről jobbal a léc alá emelt. (0-1)

perc: Akhundzade futott a bal szélen, kibillentette egyensúlyából Ötvöst, majd középre passzolt, az egyedül érkező Leandro Andrade átvette a labdát, majd 10 méterről ballal a bal alsó sarokba gurított. (1-1)

perc: Leandro Andrade a jobb oldalvonal mellett kibújt O'Dowda és Ötvös között, végigsprintelt a Ferencváros térfelén, majd középre adott, Zoubir pedig 12 méterről a kapu közepébe lőtt. (2-1)

II. félidő:

perc: Joseph rúgta el a labdát a tizenhatoson belül, amikor Medina eltalálta a csatárt. A megítélt büntetőt Varga Barnabás végezte el és jobbal a bal alsó sarokba lőtt. (2-2)

perc: Tóth Alex végzett el szabadrúgást a bal oldalvonal mellől, a tizenhatos sarkához közel, és jobbal a kapu bal oldalába csavarta a labdát. (2-3)

Robbie Keane vezetőedző három helyen változtatott a múlt heti kezdőcsapatához képest, Stefan Gartenmann, Szalai Gábor és Tóth Alex helyett Ibrahim Cissé, Naby Keita és Jonathan Levi kapott lehetőséget, ráadásul a Ferencváros a megszokott három helyett ezúttal négy védővel állt fel. Pályára lépett viszont a középpályás Ötvös Bence, aki az első mérkőzés első félidejében bokasérülés miatt kért cserét, a kiesése után pedig csapata három gólt kapott.

A Qarabag viszont ugyanazzal a tizeneggyel kezdett, mint a Groupama Arénában, de a mérkőzés elején nyoma sem volt a korábban látott gyors támadásainak.

Sőt, a zöld-fehérek kezdtek jobban, és idei hatodik BL-selejtezős mérkőzésükön negyedszer is vezetést szereztek: a 14. percben Lenny Joseph volt eredményes.

Az előny megszerzését követően is támadásban maradt a magyar bajnok, Varga Barnabás és Gabi Kanikovszki is gólt szerezhetett volna, de a támadó közelről a bal kapufa mellé lőtt, az izraeli középpályás próbálkozását pedig a hazaiak lengyel kapusa védte. A két lehetőség mellett az FTC letámadott, rendre az ellenfél térfelén tartotta a labdát, és magabiztosan futballozott.

A játékrész közepén aztán a Qarabag először jutott el a Ferencváros kapujáig, egyenlített is, a zöld-fehérek pedig elbizonytalanodtak.

Az azeri bajnok egyre több gyors ellentámadást vezetett és közvetlenül a szünet előtt átvette a vezetést.

Fordulás után a harminchatszoros magyar bajnok hasonlóan kezdett, mint az első félidőben, Varga Barnabás - tizenegyesből - idei hatodik Bajnokok Ligája-selejtezőjén a hatodik gólját szerezte, és az egyenlítés után is próbált a hazaiak kapujának közelében maradni.

Az azeriek azonban látványosan lassították a játékot, még inkább visszahúzódtak, miközben a csereként pályára lépő Cadu, Gruber Zsombor és Tóth Alex próbált új lendületet vinni a vendégek támadásaiba. Utóbbi játékos éjszakai rosszulléte miatt maradt ki a kezdőcsapatból, mindez azonban nem látszódott a 82. percben, amikor szabadrúgásból hatalmas gólt szerzett, és csapata a hajrában a hosszabbításért harcolt.

Varga Barnabás révén közel is került ehhez, de a csatár közeli fejesénél a hazaiak kapusa kiütötte a bal alsó sarokba tartó labdát.

Az eredmény már nem változott, így a Ferencváros számára az Európa-liga főtábláján folytatódik az idény. Az alapszakasz sorsolására pénteken 13 órakor kerül sor Monte-Carlóban.

A harminchatszoros magyar bajnok labdarúgócsapat ma magyar idő szerint 18.45-től a Qarabag vendégeként lép pályára az UEFA Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján. A találkozó előtti sajtótájékoztatón Toon Raemaekers és Robbie Keane osztotta meg gondolatait a sajtó munkatársaival.

- A hangulat jó a csapaton belül, ugyanolyan, mint az első összecsapást megelőzően. Mindannyian motiváltak vagyunk, egy céllal jöttünk ide, az pedig a győzelem. Egy csapatként kell küzdenünk, felkészültek vagyunk, és konkrét tervvel érkeztünk. Fontos, hogy megállítsuk az ellenfél támadóit, hiszen az első mérkőzésen sok gondot okoztak nekünk, de nem kereshetünk kifogásokat, hiszen ez már a legmagasabb szint – mondta a hátvéd.

- Egy jó ellenfél ellen lépünk pályára, már Budapesten is megmutatták, hogy milyen erősek. A Bajnokok Ligája előszobájában vagyunk, itt minden találkozón magas az intenzitás, minden játékos és edző ilyen meccseken akar részt venni. Többen is kérdezték, hogy miért nem a mérkőzés helyén tartottuk az utolsó edzést. Edzői karrierrem során soha nem tartottam edzést az ellenfél stadionjában, azért, hogy a helyiek ne lessék el a taktikánkat. Támogatom, hogy a csapatok megkapják a lehetőséget erre, de mindenkinek saját joga eldönteni, hogy él-e vele vagy sem. Ami a válogatott behívókat illeti, természetesen nagyon örülök annak, hogy ilyen sok FTC-játékosra számít a szövetségi kapitány, ez valamilyen szinten a mi munkánkat is dicséri. Varga Barnabás és Dibusz Dénes persze már egy jó ideje stabil kerettag, de külön öröm, hogy több fiatal játékosunk is szerepelhet majd a nemzeti csapatban, ami igazolja a filozófiánkat, miszerint minél több ifjú tehetségnek kell megadni a bizalmat. Úgy gondolom, hogy Gruber Zsombor, Szalai Gábor, Tóth Alex és Ötvös Bence is joggal kapott meghívót, utóbbiról pedig elmondhatom, hogy bevethető lesz holnap este. Mindenki jó fizikális állapotban van. Bár nem vagyunk könnyű helyzetben, sose adjuk fel, egy gyors góllal könnyen javíthatunk az esélyeinken. Minden egyes alkalommal, amikor hátrányban vagyunk, a 2005-ös BL-döntő jut eszembe, amelyet a Liverpool csodával határos módon fordított meg a Milan ellen. Amíg remény van, küzdeni fogunk. – tette hozzá Kean.

