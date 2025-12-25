Szemerei János: karácsony csodája az, hogy maga Isten nyújtja a kezét felénk, hogy megbékéljünk

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 25. 16:07

Karácsony csodája az, hogy maga az Isten nyújtja a kezét az emberi világ felé azért, hogy megbékéljünk elsősorban vele, de megbékéljünk egymással is - hangoztatta igehirdetésében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a győri Öregtemplomban tartott karácsonyi istentiszteleten csütörtökön.

Isten a békesség fejedelmeként jelentette be Jézust - mondta Szemerei János, hozzátéve, hogy olyan világot élünk, amikor kevés békességet látunk a nagyvilágban, a szűkebb környezetünkben és a mikroközösségekben is, ami aláhúzza, hogy milyen nagy szükség van a Jézus Krisztusban kapott ajándékra, a szeretetre a békességre és arra a kegyelemre, amelyet ő hozott el ebbe a világba.

Kiemelte, hogy valójában az ígéret arról szól, hogy az Isten Krisztusban azt készítette elő, hogy meghív bennünket az országába, ahol szeretne bennünket átölelni és teljességgel bevezetni abba a világba, amelyet emberi elme el sem tud képzelni.

Szemerei János hangoztatta, hogy megajándékozottak vagyunk, mert Isten megajándékozott bennünket önmagával Jézus Krisztusban, ami a mi életünket is formálni tudja és elhozhatja azt a békességet, amelyre szükségünk van.

Az elnök-püspök beszélt arról, hogy 2014-ben az angliai Nemzeti Emlékezés Arborétumban felavattak egy szobrot, amit a kézfogás emlékművének neveznek és azt jelképezi, hogy amikor 1914 karácsonyán a legbefolyásosabb vezetők sem tudták elérni, hogy legalább karácsonyra hallgassanak el a fegyverek, a lövészárkokban az emberek énekeltek. A karácsonyi dallamokat a szembenállók felismerték és ők is énekelni kezdték a saját nyelvükön.

Az emberek értették, hogy nem lehet használni a fegyvert, az ellenégekből emberek lettek. Ezt fejezi ki az emlékmű - mondta.

Szemerei János hangsúlyozta, hogy karácsony csodája az, hogy az ellenségek meg tudnak békélni, hogy felfedezik, a másik ember nem az ellensége, hanem a testvére.

Elmondta, hogy a karácsonyi történet tele van az ellentétekkel, hiszen a karácsonyi történetben a sötétség és a világosság együtt szerepel, a sötétségben ragyog fel a betlehemi csillag, amely vezeti a bölcseket.

Megjelenik a történetben a kicsiség és a hatalmasság, a szegénység és a gazdagság. "Feszültségek húzzák vonják ezt a történetet, de ami a legérdekesebb, hogy ebben a karácsonyi történetben az ellentétek valahogyan mégsem robbanáshoz vezetnek, nem szikrákat hánynak", hanem valami más történik - mondta.

Hozzátette:

az Evangélium, a karácsonyi és a Krisztusban kapott jó hír elmondása formálhatja az embereket, mert a megtapasztalt szeretet meg tud változtatni.

Nemcsak a lövészárkokban, hanem mi saját életünkben is, mert azok a feszültségek, amelyeket néha látunk a világban a nemzetek között, ami a történelemben megjelent a felekezetek között, ami megjelent a különböző népcsoportok, családok között és családon belül is, azok feloldhatók - mondta.

Szemerei János fontosnak nevezte, hogy megértsük, a karácsonyi gyermek elhozta a kegyelmet, elhozta a békességet, de az igazán nagy dolog még ezután történik, mert Jézus Krisztus a földi szolgálatát elvégezve előrement, hogy helyet készítsen övéinek.