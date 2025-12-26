Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében
Az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet ellen a keresztények védelmében - jelentette be Donald Trump, amerikai elnök washingtoni idő szerint a csütörtök esti órákban.
Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint az amerikai hadügyminisztérium irányítása mellett
számos csapást hajtottak végre a terrorszervezet emberei ellen.
"Ma este utasításomra, mint főparancsnok utasítására, az Egyesült Államok erőteljes és halálos csapást hajtott végre az Iszlám Állam terrorista söpredék ellen Északnyugat-Nigériában,
azok ellen, akik célpontnak tekintik és könyörtelenül gyilkolnak mindenekelőtt ártatlan keresztényeket évek, sőt évszázadok óta nem látott mértékben"
- fogalmazott Donald Trump.
Emlékeztetett arra, hogy korábban figyelmeztette a terrorszervezetet, hogy amennyiben nem hagynak fel a "keresztények elleni mészárlással pokollal kell fizetniük,
és ma éjjel ez történt".
Donald Trump Truth Social bejegyzésében világossá tette, hogy elnöksége idején nem fogja megengedni a "radikális iszlamista terrorizmus virágzását".
Az amerikai elnök a múlt hónapban utasítást adott a Pentagonnak Nigéria elleni katonai művelet kidolgozására, és egyben kilátásba helyezte, hogy a keresztény közösségeket célzó erőszak miatt "olyat tesz majd a Nigériában, aminek ott nem fognak örülni".
December első felében a külügyminisztérium jelezte, hogy Nigériát érintő vízumkorlátozásokról szóló lépéseket tesz a keresztények elleni erőszakhullám miatt. Az intézkedés keretében azoktól a nigériai állampolgároktól és családtagjaitól megvonják a vízumot, akik érintettek az erőszakos cselekményekben.
A Trump-adminisztráció szintén a közelmúltban
Nigériát a "különös aggodalomra okot adó országok" listájára vette
a nemzetközi vallásszabadságról szóló törvényének hatálya alatt.