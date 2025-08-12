BL-selejtező: Ferencváros-Ludogorec - 3:0

A Ferencváros bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába, mivel 3-0-ra nyert a bolgár PFC Ludogorec ellen a harmadik kör keddi, hazai visszavágóján.
A párharc első mérkőzése, múlt szerdán gól nélküli döntetlennel zárult Razgradban. A visszavágó mindhárom gólját magyar futballista szerezte, és a gólpasszokat is magyarok adták.
A zöld-fehérek négy év után jutottak el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja el őket a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC.
A rájátszásban az azeri Qarabag FC ellen játszik Robbie Keane vezetőedző együttese, jövő héten kedden vagy szerdán a Groupama Arénában, egy héttel később pedig Bakuban.
Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó:
FERENCVÁROSI TC - PFC Ludogorec (bolgár) 3-0 (1-0)
Groupama Aréna, 19 111 néző, v.: Alejandro Hernández (spanyol)
gólszerzők: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)
sárga lap: Ötvös (61.), Tóth A. (90.), Maiga (93.), illetve Kurtulus (45.), Kaloc (61.), Chouiar (70.), Nedjalkov (85.)
FERENCVÁROS:
Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Tóth A., Ötvös (Levi, 88.), Kanichowsky (Zachariassen, 88.), O’Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.)
LUDOGOREC:
Bonmann – Son Gómez (Ivanov, 82.), Kurtulus, Verdon, Nedjalkov – D. Duarte – Marcus (Chouiar, 64.), Kaloc (Stanic, 64.), Csocsev, Caio Vidal – Bile (Tekpetey, 82.)
Hazai rohamok helyett Ludogorec-góllal kezdődött a mérkőzés, de a hatodik percben Ivajlo Csocsev fejesénél a VAR-vizsgálatot követően a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.
A következő néhány percben is a vendégek futballoztak veszélyesebben, de Yves Erick Bile lövésénél a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret, Caio Vidal fejese után pedig Dibusz Dénes védett.
A Ferencváros a 21. percben jutott el először a bolgárok kapujáig, de Cebrail Makreckis közeli lövése után szögletre vágódott a labda.
Mindeközben rengeteg pontatlanság jellemezte a hazaiak játékát, az ellenfél pedig - elsősorban a jobb oldalon - gyors és pontos ellentámadásokat vezetett. Mint a 28. percben is, amikor a beadás után megint Csocsev fejelhetett közelről, Dibusz azonban hatalmas bravúrral ütötte ki a bal alsó sarok irányába tartó labdát.
Az első félidőben látott teljesítmények ismeretében meglepő volt, hogy az FTC vezetést szerzett:
Budapest, 2025. augusztus 12. Varga Barnabás, a Ferencváros (j) játékosa fejel a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. MTI/Hegedüs Róbert
A vezetés némiképp megnyugtatta a zöld-fehéreket, a szünetig pedig a vendégek már nem vezettek veszélyes támadást.
A fordulás után Makreckis vélhetően eldönthette volna a továbbjutást, amikor az 52. percben egyedül állt a kapussal szemben, de hat méterről a jobb kapufa mellé gurított.
A Ferencváros átvette a játék irányítását, egyre többször tartotta az ellenfél térfelén a labdát, míg a középpályás-védekezés, illetve a hátvédsor megakadályozta a vendégek kontratámadásait.
A játékrész felénél Ötvös Bence távoli lövése után a labda a lécről vágódott az alapvonal mögé, a másik oldalon pedig Anton Nedjalkov hasonló próbálkozásánál Dibusz ütötte ki a léc alá tartó labdát.
A továbbjutás a 79. percben dőlt el, amikor a csereként beállt Gruber Zsombor szerzett labdát az ellenfél tizenhatosa előtt, a bal szélen megtartotta, majd az alapvonal közeléből középre passzolt, érkezett Varga Barnabás, és a kapu közepébe gurított.
A válogatott támadó második góljával azonban még nem volt vége, mert a végeredmény Szalai Gábor 86. percben szerzett fejesgóljával alakult ki.
Borítókép: Budapest, 2025. augusztus 12. A gólszerző Varga Barnabás, a Ferencváros játékosa (k) ünnepel a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. MTI/Hegedüs Róbert
A múlt heti, idegenbeli gólnélküli döntetlen után Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint hazai pályán jobb helyzetkihasználással csapata továbbjuthat a bolgár PFC Ludogorec ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójából.
Bajnokcsapatunk öt magyarral kezdi a mérkőzést a Groupama Arlénában:
Dibusz – Gartenmann – Raemaekers – Szalai – Makreckis – Tóth – Ötvös – Kanikovszki – O'Dowda – Joseph – Varga
A múlt szerdai, razgradi első mérkőzést követően a 45 éves ír szakvezető kiemelte, hogy játékosai inkább az első félidőben futballoztak jobban, és bár a győzelem elmaradt, legalább nem kaptak gólt.
A keddi visszavágó előtt tartott sajtótájékoztatón ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hasonló eredmény nem feltétlenül kedvezne a Ferencvárosnak.
"Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is. Edzőként az a feladatom, hogy a legjobb teljesítményt hozzam ki a csapatból. Láthattuk a múlt héten, hogy a Ludogorec nem rossz csapat, szóval kiélezett mérkőzésre számítok"
-
-
-
Igazi kupameccsen győzött a Fradi. Az elején nem gondoltuk volna a 3:0-os győzelmet. A góllövők és a gólpasszt adók mind magyarok voltak.
-
-
