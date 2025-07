BL-selejtező: Noah-Ferencváros: 1:2

Kínlódós meccs volt nagyszerű végeredménnyel. Cissé egy labdaeladással gólt ajándékozott az ellenfélnek, majd fölösleges könyöklésével emberelőnyt. Tehermentesítés, hogy a visszavágón nem játszhat. A Fradinak komolyen kell venni a meccset, még nem jutott tovább.

2025. július 22. 17:50

A Ferencváros kedden győzelemmel kezdte meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében: a második forduló első felvonásán hátrányból fordítva 2-1-re nyert az örmény Noah vendégeként.

A tavaly a Konferencia-liga főtábláján szerepelt rivális 35 perc után a svájci Stefan Gartenmann öngóljával szerzett vezetést, de közvetlenül a szünet előtt a magyar bajnok egyik nyári szerzeménye, az ír Callum O'Dowda szép fejessel egyenlített.

A meccset végül a magyar válogatott Varga Barnabás fejese döntötte el a második félidő elején.

A visszavágót jövő szerdán 20 órától rendezik a Groupama Arénában. A párharc győztese a horvát Rijeka és a bolgár Ludogorec továbbjutójával találkozik a harmadik körben, a vesztes az Európa-liga kvalifikációjában folytatja a szereplését a szerb Crvena zvezda vagy a gibraltári Lincoln Red Imps ellen.

A magyar bajnoknak három kört kell sikerrel vennie a BL-ben, hogy főtáblára jusson, de egyetlen párharc megnyerése már azt jelentené, hogy ősszel is versenyben lesz valamelyik európai kupasorozatban, legrosszabb esetben a Konferencia-ligában.

Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Noah (örmény)-FERENCVÁROSI TC 1-2 (1-1)

Abovjan, v.: Ricardo de Burgos (spanyol)

gólszerzők: Gartenmann (36., öngól), illetve O'Dowda (45.), Varga B. (50.)

piros lap: Cissé (82.)

sárga lap: Grgic (48.), Ferreira (49.)

NOAH:

Cancarevic - Boakye, Silva, Muradjan (Matheus Aias, 86.), Sualehe (Thorarinsson, 70.) - Grgic (Jakolis, 54.), Eteki, Sangare, Ferreira (Hambardzumjan, 54.) - Ulad Omar (Manveljan, 70.), Gregorio

FERENCVÁROSI TC:

Dibusz - Makreckis (Szalai G., 91.), Gartenmann, Cissé, Ötvös - Levi (Maiga, 77.), Tóth A., Keita (Raemaekers, 69.), O'Dowda - Joseph (Szevikjan, 77.), Varga B. (Pesic, 69.)

A szeles időben rendezett találkozó első helyzete a Ferencváros előtt adódott, egy bal oldali szöglet után Varga Barnabás igencsak közel járt a gólhoz, de fejese a jobb kapufán csattant.

Alapvetően a zöld-fehérek irányították a játékot, ugyanakkor látszott, hogy ez a csapat idénybeli első tétmérkőzése, mert a támadásokból hiányzott a lendület és az átütőerő. Többnyire a két büntetőterület között zajlott a játék, elsőként a hazai kapusnak kellett bravúrral védenie, amikor bő félóra után Joseph közeli lövését lábbal hárította.

Nem sokkal később mégis az örmény együttes szerzett vezetést a ferencvárosi védelem hathatós segítségével, ugyanis Cissé adta el a labdát a saját térfelén, majd a jobb oldalról érkező, megpattanó beadásba Gartenmann olyan szerencsétlenül tette bele a lábát, hogy a labda Dibusz kapujába pattant.

A magyar válogatott kapusnak ezt követően volt egy nagy védése is, viszont közvetlenül a szünet előtt sikerült az egyenlítés, mert Makreckis remek jobb oldali beadását a debütáló O'Dowda bevetődve fejelte a kapuba.

Magyar szempontból remekül kezdődött a második félidő, mert alig öt perc elteltével Levi bal oldali szabadrúgása után Varga fejelt a keresztléc alá.

A vezetés megszerzése után az FTC egyértelműen kontrollálta a mérkőzést, igyekezett minél hosszabban birtokolni a labdát, miközben érezhetően megfelelt számára az egygólos előny, azaz a támadásokban nem vállalt kockázatot.

A Noah hátrányban nem tudott nyomást gyakorolni Dibusz kapujára és mivel a hajrában sem tudott újítani, így esélye sem volt az egyenlítésre, amin az sem változtatott, hogy Cissé kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a meccset az FTC.

Keservesen kivívott, megérdemelt győzelem

96. perc: Pesics gyerekes ügyetlenséggel a kapus kezébe emelte a labdát tiszta gólhelyzetben.

80. perc: Cissét kiállítják: könyökölt.

48. perc: Callum O'Dowda a gól után gólpasszt ad: ballal ívelt be szabadrúgást, Varga Barnabás befejelte az 51. Fradi-gólját: 1:2

45. perc: jobboldali beadásba belepaskol a kapus, de az ír Callum O'Dowda bevetődve elérte a labdát és egyenlített: 1:1

41. perc: Ötvös erős lövése telibe találta a kapust.

36. perc: Cissé saját térfélen odaajándékozta a labdát az ellenfélnek, megindultak, kapura lőttek, Gartenmannról bepattant a laba: kétszeres öngól. Cissét valószínűleg le kell cserélni, mert nem tud a játékra koncentrálni. Labdaeladása mutatja, hogy nem éri el a Fradi színvonalát: 1:0

Első fél óra: a Fradi enyhe fölényben van, de váratlant nem tud húzni.

17. perc: Örmény kapura lövés - fölé.

7. perc. Varga Barnabás szöglet után kapufára fejelt. Hatalmas helyzet volt.

Első 5 perc: A Fradi gyerekes labdaeladásokkal segíti az örmény csapatot.

A Fradi kezdője:

Dibusz - Gartenmann, Cissé, Ötvös - Makreckis, Tóth Alex, Keita, Levi - Varga Barnabás, Joseph

Kijelenthető, hogy az FTC a párharc esélyese, illetve a múltbeli szereplés is a zöld-fehérek továbbjutása mellett szól, ugyanis legutóbbi hat BL-selejtezős indulásán mindössze egyszer hasalt el az első akadálynál: 2023-ban, hatalmas meglepetésre a feröeri KÍ Klaksvíkkal szemben maradt alul a magyar bajnok, ám végül akkor is sikerrel vette a Konferencia-liga selejtezőit és bejutott a sorozat csoportkörébe. Ezt a minimális célt már az örmények elleni párharcban elérheti a Fradi, ugyanis amennyiben túljut az FC Noah-n a Fradi, akkor biztos, hogy főtáblás lesz valamelyik európai kupában a magyar bajnok.

Bajnokok Ligája, második selejtezőkör:

FC Noah–Ferencvárosi TC (M4 Sport)

Az UEFA tájékoztatása szerint a spanyol Ricardo de Burgos lesz a játékvezető a kedd esti FC Noah–Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtezőn.

A 39 esztendős bíró 2015 óta tevékenykedik a spanyol élvonalban, 2018 óta pedig a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség berkeiben is vezet mérkőzéseket. Ricardo de Burgos többször is, 2017-ben 2023-ban és 2025-ben is dirigált el Clásicót a Barcelona és a Real Madrid között, utóbbin három Real-futballistát, Antonio Rüdigert, Lucas Vázquezt és Jude Bellinghamet is kiállította.

Ricardo de Burgos számára nem lesz ismeretlen a Ferencváros: 2018 júliusában ő vezette a Fradi–Makkabi Tel-Aviv El-selejtezőt (1–1), 2022 júliusában pedig ő fújta a sípot a zöld-fehérek Slovan Bratislava elleni BL-selejtezőjén, ami 2–1-es vereséggel zárult.

Az FC Noah–Ferencvárosi TC Bajnokok Ligája-selejtezőt kedden 18 órától az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti!

