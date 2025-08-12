Pólón elevenedett meg Karácsony Gergely, mint Budapest főPRIDEmestere

Szilágyi Ákos elmondta, hogy a pólóján lévő grafikát a Budapest Pride-on egy órási molinón három órán keresztül tartották, rengeteg felvétel készült róluk, de érdekes, hogy a balliberális média nem számolt be róla, de az már egyfajta siker, hogy idén már a legtöbben tartózkodtak a nemi szerveik mutogatásától, hiányos öltözettől és a provokatív magatartásformáktól a felvonulás alkalmával.

Elégedett viszont akkor lenne, ha nem lenne Pride, hiszen nincs rá szükség, mert nincsenek megkülönböztetések.

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea