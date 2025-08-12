Halálra éheztette kutyáját

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki két kutyáját addig éheztette, míg az egyik el nem pusztult - tájékozttata a Nógrád Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-t.
A vádirat szerint a 20 éves férfi 2023-ban befogadott drégelypalánki otthonába két kutyát, ahol azokat pár méteres láncon kikötve tartotta - írták a közleményben.
Ismertették, 2024 januárjától nem biztosított nekik állandó ivóvizet és élelmet, ezért az egyik kutya február 2-án elhalálozott, míg a másik életveszélyes állapotba került. A férfi a kutyák állatorvosi ellátásáról egyetlen alkalommal sem gondoskodott.
Az életben maradt ebet előbb állatvédők vették magukhoz, majd Németországban fogadták örökbe.
Az ügyészség a 20 éves, büntetlen előéletű férfit állatkínzás bűntettével vádolta meg.
Közölték: arra az esetre, ha a bíróság előtt a váddal egyezően beismeri a bűncselekmény elkövetését, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra tett mértékes indítványt.
Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.
