A Fidesz-KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre - hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.
Bóka János a Patrióták kora - Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel tartott előadásában kijelentette: a patrióták kora nem a jövő, nem egy terv, nem egy vágy, hanem ez a jelen, és "el fogjuk foglalni Brüsszelt".
Azt mondta, a kormánypártok erős és sikeres Európát szeretnének, erős és sikeres nemzetekkel, nem pedig a nemzetek ellenében. Hozzátette: "terveink vannak Európával és az Európai Unióval."
Kiemelte, a konzervatív közösség számára a nemzet érték, így magyarnak lenni is érték, a magyarság létének és megmaradásnak záloga pedig egy szuverén Magyarország léte. A 2026-os választás tétje egyértelműen az, hogy Magyarországnak nemzeti szuverén kormánya vagy brüsszeli bábkormánya lesz - szögezte le a miniszter.
Borítókép: Tihany, 2025. augusztus 30. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter előadást tart a Patrióták kora - Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án. MTI/Máthé Zoltán
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az Európai Bizottság a mostani tanácskozáson is "gyakorlatilag Ukrajnai Bizottságként lépett fel, teljesen Ukrajna érdekeit képviselve, szemben a tagállamok érdekeivel".
Julija Szviridenko hangsúlyozta:Volodimir Zelenszkij akár kétoldalú, akár - az amerikai fél bevonásával - háromoldalú találkozóra is készen áll a béketárgyalások érdekében, de az elmúlt hetekben az orosz elnök nem mutatott jelet arra, hogy szintén készen állna tárgyalni.