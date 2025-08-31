Bóka János: a Fidesz-KDNP győzelme egész Európa győzelme lesz jövőre

2025. augusztus 31. 11:07

A Fidesz-KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre - hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.

Bóka János a Patrióták kora - Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel tartott előadásában kijelentette: a patrióták kora nem a jövő, nem egy terv, nem egy vágy, hanem ez a jelen, és "el fogjuk foglalni Brüsszelt".

Azt mondta, a kormánypártok erős és sikeres Európát szeretnének, erős és sikeres nemzetekkel, nem pedig a nemzetek ellenében. Hozzátette: "terveink vannak Európával és az Európai Unióval."

Kiemelte, a konzervatív közösség számára a nemzet érték, így magyarnak lenni is érték, a magyarság létének és megmaradásnak záloga pedig egy szuverén Magyarország léte. A 2026-os választás tétje egyértelműen az, hogy Magyarországnak nemzeti szuverén kormánya vagy brüsszeli bábkormánya lesz - szögezte le a miniszter.

Borítókép: Tihany, 2025. augusztus 30. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter előadást tart a Patrióták kora - Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án. MTI/Máthé Zoltán

MTI