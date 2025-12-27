Ütközés a nemzeti reptérre vezető úton

Szerző: MTi/Gondola

2025. december 27. 10:09

Autóbusz és személygépkocsi ütközött a magyarok fővárosában a Liszt Ferenc reptérre vezető úton, az Üllői út közelében szombat reggel - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.

A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.