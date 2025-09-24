Dupla pofon Merznek: Az AfD megelőzte a CDU/CSU-t, a kancellár népszerűsége pedig mélyrepülésben

Friedrich Merz számára kettős válság állt elő: egy friss INSA-felmérés szerint az AfD immáron megelőzte a CDU/CSU Unióját, miközben a kancellár népszerűsége is jelentősen visszaesett.

2025. szeptember 24. 09:09

A NIUS cikke rávilágít arra, hogy kettős meglepetés érte Friedrich Merzt: egyrészt az AfD most előzi meg először az Uniót, másrészt maga Merz nagy zuhanást szenvedett el a politikusok népszerűségi rangsorában.

Az AfD előretörése és az Unió visszaesése

A közvélemény-kutatás adatai szerint az AfD körülbelül +0,5 százalékpontot nyert, míg az Unió (CDU/CSU) -1 százalékpontot veszített az előző felméréshez képest.

Ennek következtében az AfD már 26 százalékon áll, az Unió pedig 24,5 százalékon, és így a jobboldali párt jelenleg vezet a németországi pártok versenyében. Őket követik a balliberális pártok, a szociáldemokrata SPD jelenleg 14,5%-án áll, a Linke 11,5%-on, a Zöldek pedig 11%-on.

A közvélemény-kutatások kezdete óta ez az első alkalom, hogy nem az SPD vagy a CDU/CSU Uniója vezeti a pártok listáját. A szociáldemokraták legutóbb 2022. március 12-én előzték meg a CDU/CSU-t (24 százalék), 26 százalékkal.

Merz népszerűségi mélyrepülése

A politikusok rangsorában Merz – aki nemrég még a lista élmezőnyében foglalt helyet – a 18. helyre csúszott vissza, 35,5 ponttal, miután előzőleg 36,4 pontja volt. Ezzel szemben Alice Weidel, az AfD egyik vezető politikusa 37,6 ponttal bekerült a top 10-be.

Politikai következmények és kihívások

Ez a kettős gyengülés komoly politikai kihívások elé állítja Merzet és pártját. Az Unió mint eddig vezető erő elveszítheti lendületét, az AfD megerősödése pedig új kérdéseket vet fel a politikai küzdőtéren, ugyanis, ha most lennének a választások, akkor a CDU/CSU Uniója, az AfD-n kívül bárkivel is kötne koalíciót, nem tudna kormányt alakítani.

Emellett Merz személyes népszerűségének csökkenése azt is jelzi, hogy az emberek szkeptikusabbá váltak vele, és a kormányával szemben.

GK