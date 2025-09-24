Dupla pofon Merznek: Az AfD megelőzte a CDU/CSU-t, a kancellár népszerűsége pedig mélyrepülésben
Friedrich Merz számára kettős válság állt elő: egy friss INSA-felmérés szerint az AfD immáron megelőzte a CDU/CSU Unióját, miközben a kancellár népszerűsége is jelentősen visszaesett.
2025. szeptember 24. 09:09
A NIUS cikke rávilágít arra, hogy kettős meglepetés érte Friedrich Merzt: egyrészt az AfD most előzi meg először az Uniót, másrészt maga Merz nagy zuhanást szenvedett el a politikusok népszerűségi rangsorában.
Az AfD előretörése és az Unió visszaesése
A közvélemény-kutatás adatai szerint az AfD körülbelül +0,5 százalékpontot nyert, míg az Unió (CDU/CSU) -1 százalékpontot veszített az előző felméréshez képest.
Ennek következtében az AfD már 26 százalékon áll, az Unió pedig 24,5 százalékon, és így a jobboldali párt jelenleg vezet a németországi pártok versenyében. Őket követik a balliberális pártok, a szociáldemokrata SPD jelenleg 14,5%-án áll, a Linke 11,5%-on, a Zöldek pedig 11%-on.
A közvélemény-kutatások kezdete óta ez az első alkalom, hogy nem az SPD vagy a CDU/CSU Uniója vezeti a pártok listáját. A szociáldemokraták legutóbb 2022. március 12-én előzték meg a CDU/CSU-t (24 százalék), 26 százalékkal.
Merz népszerűségi mélyrepülése
A politikusok rangsorában Merz – aki nemrég még a lista élmezőnyében foglalt helyet – a 18. helyre csúszott vissza, 35,5 ponttal, miután előzőleg 36,4 pontja volt. Ezzel szemben Alice Weidel, az AfD egyik vezető politikusa 37,6 ponttal bekerült a top 10-be.
Politikai következmények és kihívások
Ez a kettős gyengülés komoly politikai kihívások elé állítja Merzet és pártját. Az Unió mint eddig vezető erő elveszítheti lendületét, az AfD megerősödése pedig új kérdéseket vet fel a politikai küzdőtéren, ugyanis, ha most lennének a választások, akkor a CDU/CSU Uniója, az AfD-n kívül bárkivel is kötne koalíciót, nem tudna kormányt alakítani.
Emellett Merz személyes népszerűségének csökkenése azt is jelzi, hogy az emberek szkeptikusabbá váltak vele, és a kormányával szemben.
GK
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
Magyarország - a magyar emberek józanságának hála - egyelőre el tudta kerülni az Európát jellemző önfeladás zsákutcáját, de zavarjuk a tervezőasztalokon fekvő elképzelések megvalósulását, ezért nagy erők igyekeznek betuszkolni bennünket oda - figyelmeztet a kockázatra Máthé Zsuzsa.
-
Minden szándékos gyilkosság égbekiáltó bűn, az első testvérgyilkosság óta. Káin megölte Ábelt, mire Isten azt mondta. Mit tettél? „Vedd tudomásul, hogy öcséd vére felkiált hozzám a földről”. Ezóta vannak égbekiáltó bűnök, és ezek között az első a szándékos gyilkosság. Charlie Kirk vére még inkább az égbe kiált, hiszen keresztény hitéért halt meg, mert meg akarta menteni a fiatalokat.
-
Az ellenőrizetlen migráció okozta válság a mai idők első számú politikai ügye - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésének csúcsszintű plenáris ülésén elmondott felszólalásában kedden.