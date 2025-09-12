Hollik István: Magyar Péternek egyetlen gondolata sincs, amit ne Orbán Viktortól lopott volna
Magyar Péternek egyetlen eredeti gondolata sincs, amit ne a Fidesz-KDNP-től, vagy személyesen a miniszterelnöktől lopott volna el a mondandójában, a tevékenységében. Több mint 20 évvel ezelőtt hirdette meg Orbán Viktor, hogy hozzuk létre a polgári köröket. A Tisza-szigetek azok micsodák? Ugyanaz a recept, de egy lényegi különbség van. Orbán Viktor azért mondta azt, hogy szervezzük meg magunkat mi, kereszténydemokraták és nemzetiek, hogy utána Magyarország szuverenitását meg tudjuk őrizni. Magyar Péter viszont ahhoz kéri az emberek támogatását, és használja fel Orbán Viktor mondatait, politikai innovációit, hogy ezeket lenyúlva Brüsszel rabigájába hajtsa Magyarországot – hangsúlyozta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Gondolának adott interjúban.
2025. szeptember 12. 20:12
A minap derült ki, hogy a Tisza Párt egy drasztikus adóemelési csomaggal készülne, amennyiben ők nyernék a 2026-os választást. Mivel erről a független-objektív sajtó nem számolt be, Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője nyílt levelet írt a hallgatást választó szerkesztőségeknek. Kíváncsiak voltunk, hogy mit tapasztal azóta, de arról is kérdeztük, hogy mit gondol azon felvetésről, hogy a Tisza Párt egyre inkább a Fidesz-KDNP-t másolja. A kereszténydemokrata képviselőt Noszvajon, a KDNP kommunikációs szakmai napján kérdeztük.
Gerzsenyi Krisztián
