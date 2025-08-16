Hollik István a gyermekek digitális védelméről szóló törvényjavaslatot nyújtott be

Hollik István sokkoló számokat is megosztott: a magyar másfél éves gyermekek átlagosan napi 86 percet töltenek képernyő előtt; 2012 és 2017 között a napi négy óránál több képernyőidő aránya 38 százalékról 97 százalékra ugrott.

2025. augusztus 16. 16:06

2025. augusztus 14., csütörtök – 11:38 kdnp.hu Fotó: Hollik István Facebook-oldala

Benyújtotta a gyermekek digitális védelméről szóló törvényjavaslatát – adta hírül a közösségi oldalára feltöltött videóban csütörtökön Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője hangsúlyozta: Magyarországnak csak akkor van jövője, ha gyermekeink egészségesen tudnak nevelkedni.

„Háromgyermekes édesapa vagyok, és pontosan tudom, hogy az ilyen digitális kütyük mennyire be tudják szippantani a gyerekeket” – mondta a kereszténydemokrata politikus. Kiemelte: ennek veszélyei is vannak minden gyerekre, de elsősorban a legkisebbekre.

A veszélyekről minden szülőnek tudnia kell! – hangoztatta Hollik, példaként említve az alvászavart, a szorongást, a beszédkészség kialakulásának romlását. Hozzátette, ezekről már szakmai tanulmányokat is írnak, sőt, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet is figyelmeztet. A törvényjavaslatban az szerepel, hogy a digitális eszközöket forgalmazóknak, jól látható helyen egy feliratot kell elhelyezniük az ilyen eszközök mellé, mi szerint ezeknek a használata hat éves kor alatt nem ajánlott – közölte a képviselő, aki úgy véli, ez fontos lépés a gyermekek digitális veszélyektől való megóvása felé.

Hollik István sokkoló számokat is megosztott: a magyar másfél éves gyermekek átlagosan napi 86 percet töltenek képernyő előtt; 2012 és 2017 között a napi négy óránál több képernyőidő aránya 38 százalékról 97 százalékra ugrott.

Kép: kdnp.hu

KDNP