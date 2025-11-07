Óvodások tömeges megbetegedése

Szerző: mti

2025. november 7. 20:05

Kiemelt hatósági ellenőrzés indult az óvodásokat érintő tömeges enterális - emésztőszervi - megbetegedés ügyében - tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal pénteken közös közleményben az MTI-vel. A XIII. kerületi önkormányzat jelezte: gondoskodtak a jövő heti étkezés más forrásból való biztosításáról.

A tájékoztatás szerint a hatóságok tudomására jutott, hogy a Budapest XIII. kerületében több nevelési és oktatási intézményt érintően halmozott, feltehetően az étkezéssel összefüggő enterális fertőzés kezdődött. Mindegyik intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el - tették hozzá.

Közölték: az ebéd elfogyasztása után hányás és hasmenés miatt eddig 470-en jelentkeztek panaszokkal, közülük 47 gyermek szorult kórházi ápolásra. Az ügyben a fővárosi kormányhivatal illetékes népegészségügyi hatósága járványügyi vizsgálatot indított, a Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági munkatársai pedig felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, majd a mintavételek után azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el - írták, jelezve: a mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül vizsgálja.

A közlemény szerint a területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet; az NNGYK a kivizsgálást megkezdte. A hatósági ellenőrzés kiterjed az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására, továbbá a műszaki és személyi higiénia vizsgálatára - ismertették, megjegyezve: részletesebb információt a vizsgálat lezárulta után adnak.

A XIII. kerületi önkormányzat közölte, hogy a pénteken saját beszerzésből biztosították az óvodákban a gyermekek étkezését, továbbá gondoskodtak a jövő heti étkezés más forrásból való biztosításáról.

"Az óvodai területünk vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes kormányhivatal és NÉBIH munkatársaival, és mindenben segítik az eset kivizsgálását" - hangsúlyozták. Az önkormányzat hozzátette, hogy az érintett szülőket tájékoztatják a tudnivalókról és biztosítják számukra a szükséges segítséget.