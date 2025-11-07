Latorcai Csaba: A Kúria technikai kérdésben döntött a szolidaritási hozzájárulás ügyében
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. november 7. 09:34
A Kúria nem arról határozott, hogy a fővárosnak kell-e szolidaritási hozzájárulást fizetnie, vagy annak mértékéről, hanem kizárólag technikai kérdésben hozott döntést - hangsúlyozta csütörtöki videóüzenetében Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.
Latorcai tájékoztatása szerint a legfőbb bírói fórum azt állapította meg, hogy az államkincstár korábbi években alkalmazott eljárása nem volt megfelelő a fővárosi önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás elrendelésekor. Az államtitkár ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Államkincstár az idei évtől már új rendszerben szedi be a hozzájárulást az érintett önkormányzatoktól.
A kereszténydemokrata politikus kiemelte: a Kúria döntése nem tartalmaz rendelkezést a korábban befizetett összegek visszatérítéséről sem.
„Karácsony Gergely ebben a kérdésben is, mint oly sok más ügyben, vetít, nem a valóságot mondja, torzít és félretájékoztatja a közvéleményt”
- fogalmazott Latorcai Csaba.