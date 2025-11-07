Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték a Hős utcában gyilkoló férfit

Szerző: mti

2025. november 7. 17:04

Nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték azt a férfit, aki a Hős utcában gyilkolt; a társával szemben emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntette miatt három év börtönbüntetést szabott ki - közölte a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-vel.

Az ítélet szerint az elsőrendű és a másodrendű vádlott, akik jövedelemmel nem rendelkeztek, a sértett lakókörnyezetében éltek és tudomásuk volt arról, hogy az idős nő nagyobb összegű készpénzt tart otthon.

Az elsőrendű vádlott többször kért kölcsön kisebb összegeket a sértettől, azonban a pénzt nem fizette vissza; 2022. október 18-án este a férfi átment a sértetthez, hogy pénzt szerezzen tőle. Amikor a nő szóvá tette, hogy mit keres a lakásában, a vádlott nyakon ragadta és az ágyra lökte, majd egy késsel többször meg is szúrta. A sértett az esés és a szúrások okozta sérülések miatt a helyszínen meghalt.

A vádlott ezután értékek után kutatott a lakásban, ahonnan végül 400 ezer forint készpénzzel és egy mobiltelefonnal távozott. Később visszatért a lakásba, ahol a bűncselekmény nyomait kívánta eltüntetni, az ingatlanban még tüzet is gyújtott, miközben a másodrendű vádlott a lépcsőházban figyelt.

A bíróság - a vádlottak egymáshoz fűződő érzelmi viszonya miatt - vizsgálta a "nem teljes körben a valóságnak megfelelő" nyilatkozattétel lehetőségét is. A bíróság álláspontja szerint a büntetéskiszabás során büntetőjogilag, emberileg és morálisan is a lefontosabb súlyosító körülmény a sértett sérelmére véghezvitt magatartás, motivációi és körülményei: "a vádlott azt a személyt ölte meg, aki segítő kezet nyújtott neki".

Az ítélet nem jogerős, azzal szemben a vádlottak és védőik fellebbeztek - áll a közleményben.