Késsel felfegyverkezett bűnöző egy XV. kerületi óvodában - templomba menekítették a gyerekeket

Szerző: mti

2025. november 7. 21:04

Késsel felfegyverkezett férfi ment be egy XV. kerületi óvoda udvarára pénteken; a rendőrök minden gyermeket és felnőttet kimenekítettek, a férfit a Terrorelhárítási Központ (TEK) elfogta - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a felfegyverkezett férfiról a BRFK-hoz érkezett információ; a jelzést követően értesítették a TEK műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását.

A rendőrök délután fél egy körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára - írták.

Hozzátették: a TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben tartózkodó 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át. A rendőrök a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet.

Kiemelték: az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, a gyermekek egy percig sem voltak veszélyben.

Beszámoltak arról is, hogy a TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfival, folyamatosan tárgyalt vele, ennek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a kést.

A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek, elszámoltatása folyamatban van - közölték.