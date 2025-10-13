Hollik István reagált a NATO-főtitkár kijelentésére: A háborúpártiságnak van alternatívája
Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője szerint világos alternatívája van a háborúpárti politikának. A politikus a NATO-főtitkár Vlagyimir Putyinnak címzett, az atomháború lehetőségét is felvető kijelentésére reagált videóüzenetében.
2025. október 13. 19:07
Hollik rámutatott: miközben egyes nemzetközi szereplők háborús retorikát folytatnak, hétfő délután béketárgyalásra került sor Sarm el-Sejkben, ahol Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnök egyeztet a közel-keleti béke előmozdításáról. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.
„A háborúpártiságnak van alternatívája” – hangsúlyozta Hollik, utalva arra, hogy Trump békemissziójának célja a Közel-Kelet szembenálló feleinek tárgyalóasztalhoz ültetése.
Az egyiptomi elnökség tájékoztatása szerint a csúcstalálkozó célja a Gázai övezetben zajló háború befejezése, valamint a térség stabilitásának és biztonságának megerősítése.
Hollik István kiemelte: a magyar kormány továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, és ennek jegyében támogatja a hétvégén elindított aláírásgyűjtést is, amelyben – mint fogalmazott – a magyarok nemet mondhatnak „Brüsszel és a Tisza Párt háborús terveire”.
A KDNP politikusa szerint Magyarország számára a béke megőrzése és a nemzet biztonsága a legfontosabb, ezért a kormány minden nemzetközi fórumon a diplomáciai megoldásokat szorgalmazza.
Gerzsenyi Krisztián
Címkék:
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
A háborúnak "vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn az izraeli parlamentben (kneszet) elmondott beszédében.
-
Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője szerint világos alternatívája van a háborúpárti politikának. A politikus a NATO-főtitkár Vlagyimir Putyinnak címzett, az atomháború lehetőségét is felvető kijelentésére reagált videóüzenetében.
-
Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján. A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.