Hollik István reagált a NATO-főtitkár kijelentésére: A háborúpártiságnak van alternatívája

Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője szerint világos alternatívája van a háborúpárti politikának. A politikus a NATO-főtitkár Vlagyimir Putyinnak címzett, az atomháború lehetőségét is felvető kijelentésére reagált videóüzenetében.

2025. október 13. 19:07

Hollik rámutatott: miközben egyes nemzetközi szereplők háborús retorikát folytatnak, hétfő délután béketárgyalásra került sor Sarm el-Sejkben, ahol Donald Trump amerikai elnök és Abdel-Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnök egyeztet a közel-keleti béke előmozdításáról. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett.

„A háborúpártiságnak van alternatívája” – hangsúlyozta Hollik, utalva arra, hogy Trump békemissziójának célja a Közel-Kelet szembenálló feleinek tárgyalóasztalhoz ültetése.

Az egyiptomi elnökség tájékoztatása szerint a csúcstalálkozó célja a Gázai övezetben zajló háború befejezése, valamint a térség stabilitásának és biztonságának megerősítése.

Hollik István kiemelte: a magyar kormány továbbra is a békepárti álláspontot képviseli, és ennek jegyében támogatja a hétvégén elindított aláírásgyűjtést is, amelyben – mint fogalmazott – a magyarok nemet mondhatnak „Brüsszel és a Tisza Párt háborús terveire”.

A KDNP politikusa szerint Magyarország számára a béke megőrzése és a nemzet biztonsága a legfontosabb, ezért a kormány minden nemzetközi fórumon a diplomáciai megoldásokat szorgalmazza.

Gerzsenyi Krisztián