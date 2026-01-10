Orbán Viktor a biztonság értékéről

Szerző: MTI

2026. január 10. 09:45

A brüsszeli szélsőségről és annak itthoni kisdobosairól írt a miniszzerelnök? a két említett kompánia háborúba akarja rángatni az országot.

Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság - írta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton, a párt kongresszusa előtt a Facebookon.

"Ránk mindig lehetett számítani.

Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk" - emlékeztetett a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: és itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és

hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba.

"És nem csak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák" - fogalmazott a miniszterelnök.

Ez a mi utunk. A járt és biztos út.

Ez a béke útja

- zárta bejegyzését Orbán Viktor.