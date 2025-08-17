Hollik: Személyes sértettségből nem lehet országot építeni

Hollik István közölte, az elmúlt fél évben három kiváló magyar filmet látott: a nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi sorozatot, a Futni mentem-et, és a Hogyan tudnék élni nélküled-et, ami egyébként már majdnem egymillió nézőnél tart.

2025. augusztus 17. 21:23

Az a baj a Tiszásokkal, hogy személyes sértettségből csinálnak politikát. Csak az a helyzet, hogy személyes sértettségből nem lehet országot építeni – jelentette ki Hollik István a közösségi oldalára vasárnap feltöltött videóban.

Nagy Ervin, Magyar Péter legfőbb támogatója bement Friderikusz Sándorhoz panaszkodni – idézte fel a KDNP országgyűlési képviselője.

A Hollik által megosztott felvételen Nagy Ervin azt mondja: „az alkotók, akik lehetőséghez jutnak a mostani Nemzeti Filmintézettől, azoknak a színvonala kérdőjeleződött meg számomra, és tulajdonképpen politikai lojalitás alapján kapnak emberek pénzt, és kurzusfilmek készülnek, amihez én nem szívesen adnám a nevemet.”

Ezek pontosan annyira kurzusfilmek, mint a Kincsem. Csak az a különbség, hogy abban szerepelt Nagy Ervin, ezekben pedig nem. És pontosan ez a baj a Tiszásokkal, hogy személyes sértettségből csinálnak politikát

– mutatott rá a képviselő. Hozzáfűzte: Nagy Ervin képes lekurzusfilmezni kiváló alkotásokat csak azért, mert ő nem szerepel benne, ahogy Ruszin-Szendi Romulusznak is az a baja, hogy már nem ő a vezérkari főnök, Magyar Péternek pedig az, hogy a felesége lett miniszter, nem pedig ő.

Csak az a helyzet, hogy személyes sértettségből nem lehet országot építeni – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.

KDNP