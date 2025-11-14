Rétvári Bence: 2010-hez képest mintegy 1200 milliárd forinttal többet költ a kormány közbiztonságra

Szerző: MTI

2025. november 14. 19:05

Rétvári Bence beszélt arról, hogy ma körülbelül 2500-zal több rendőr dolgozik, mint 2010-ben. Hozzátette, hogy másfél évtized alatt Magyarországon a 100 ezer lakosra jutó rendőrök számát 336-ról 379-re sikerült emelnie a kormánynak.

A kormány 2010-ben 449 milliárd forintot költött közbiztonságra, ez a ráfordítás most 1679 milliárd forint, a növekmény az 1200 milliárd forintot is meghaladja - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Őrbottyánban, a helyi rendőrőrs felújított épületének átadásán.

Rétvári Bence elmondta, hogy a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság forrásaiból, csaknem 60 millió forintból a kor igényeinek megfelelően sikerült felújítani a rendőrőrsöt.

Kiemelte, hogy a felújításnak szimbolikus jelentősége is van, mivel a munkát rabok végezték el. Célul tűzték ki 2010-ben, hogy mindenki, aki börtönben van, állítsa elő a fogva tartásának költségeit - közölte az államtitkár, aki szimbolikusnak nevezte azt, hogy a rabok, az elítélt bűnözők egy rendőrőrsöt újítanak föl, szolgálva a közbiztonságot.

Az államtitkár elmondta, hogy Magyarország a Global Peace Index, tehát a globális békeindex területén is folyamatosan javítja a helyezését, ami az ország békés viszonyait mutatja.

Közölte, hogy hat év alatt a 27. helyről a 17. helyre lépett előre a mért 160 ország sorában, olyan országokat megelőzve, mint Németország, Spanyolország, Norvégia, Svédország, Lengyelország vagy Franciaország.

"Azt is látjuk, hogy a mögöttünk lévő országoknak a közbiztonsági helyzete többek között azért is romlik, mert a migrációt nem tudják kezelni, mindenfajta kontroll nélkül engedtek be embereket ismeretlen előélettel, ismeretlen körülmények között, és ők bizony nem járulnak hozzá az adott ország biztonságához, hanem a közbiztonsági helyzetet rontják" - fűzte hozzá a Rétvári Bence.

Kitért arra is, hogy a kormány döntése szerint a Budapesten és Pest vármegyében szolgálatot teljesítő rendőrök albérlettámogatást kaphatnak. Akiknek nincs itt vagy a szolgálati helyük 60 kilométeres körzetében lakásuk, havi 150 ezer forintos, éves szinten 1,8 millió forintos lakásbérleti támogatáshoz juthatnak.

Főkép: Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes az őrbottyáni rendőrőrs felújított épületének átadásán 2025. november 14-én. Az Országos Rendőr-főkapitányság forrásaiból, csaknem 60 millió forintból újult meg a rendőrőrs. Fotó: MTI/Kovács Attila

Utoljára frissítve: 2025. november 14. 16:26