Kaliforniát elért viharövezet - halálos áldozatok

Szerző: mti

2025. november 16. 15:04

Halálos áldozatai is vannak a Kaliforniát szombaton elért viharzónának, amely nagy mennyiségű esőt szállított a térségbe, villámáradásokat is kiváltva.

Az óceán partján fekvő Carmelben egy férfi akkor fulladt vízbe, amikor megpróbálta kimenteni ötéves lányát, akit a viharos tenger magával ragadott. A kisgyermeket eltűntként tartják nyilván.

Az állam északi részén elhelyezkedő Sutter megyében egy 71 éves áruszállító sofőr vesztette életét, amikor járműve megállt egy megáradt patak felett átívelő hídon. A hidat mintegy 60-90 centiméter magasságban víz borította, amely magával ragadta az autót. A férfi még értesíteni tudta a mentőket, de mire az egységek kiérkeztek, a jármű teljesen elsüllyedt, a férfit pedig már eszméletlenül találták, és nem sokkal később megállapították a halálát.

A nagy nedvességtartalmú úgynevezett atmoszferikus folyó jelentős esőket okozott Los Angeles körzetében, így a januári, kiterjedt bozóttüzek felperzselt területén, ami fokozza a villámáradások kialakulásának esélyét.

A hatóságok a második legmagasabb fokozatú riasztást adták ki, és a leégett Pacific Palisades területének egy részén a lakosság kitelepítését írták elő. Szakértők szerint a talajt borító hamu víztaszító tulajdonsága miatt a föld még nehezebben képes elnyelni a vizet.

Los Angelesben hétfőig 100-130 milliméter esőt várnak, ami kéthavi téli csapadéknak felel meg, és az elmúlt 50 év legcsapadékosabb novemberévé teheti a hónapot.

A viharzóna Kalifornia hegyvidéki területei fölé havat szállít, az előrejelzés szerint 30 centimétert meghaladó hóvastagsággal.