Kártékony élősködők vezetik az EU-t

Az amerikai fegyverek európai polgárok pénzéből való megvásárlása, majd Ukrajnában való elpufogtatása nagyon jó üzlet a tengerentúli hadiipar számára. Éppen csak Ukrajnának és az EU-nak nem jó - buktatja le a brüsszeli pénzajándékozókat Bánó Attila.

2025. augusztus 8. 05:01

Európai országok finanszírozásában egymilliárd dollárt meghaladó értékű amerikai fegyverzethez és hadifelszereléshez juthat Ukrajna – hangzott el kedden az amerikai külügyminisztérium napi sajtótájékoztatóján. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

− Szerkesztő úr, az USA nyíltan bevallja, hogy hadiiparát az Európai Unió segélyezi több mint egymilliárd dollárral. Mennyire dicsérhetjük meg őszinteségéért az amerikai külügyminisztériumot?

− Manapság a „nagyok” már kevésbé rejtik véka alá a szándékaikat, és nyíltabban, ha úgy tetszik, őszintébben közölnek olyan információkat, amelyeket korábban ideológiai mázzal leöntve, szépen becsomagolva tártak a nyilvánosság elé. Némi mellébeszélés persze most is kapcsolódik az efféle hírekhez. Ezúttal azt hallhattuk, hogy az Ukrajnának szánt csúcskategóriás katonai eszközök – többek között Patriot rakéták – lehetővé teszik a civilek és a veszélyeztetett infrastruktúra védelmét, illetve a háború folytatását egy tartós tűzszünet eléréséig. Erről azonban már a gyerekek is tudják, hogy mese. Az ukránok, nyugati segítséggel elnyújthatják a háborút, de tartós tűzszünetet nem tudnak kicsikarni, még amerikai fegyverekkel sem. Ezt – megfelelő politikai döntéssel − csak az USA és Oroszország képes megteremteni.

Az amerikai fegyverek európai polgárok pénzéből való megvásárlása, majd Ukrajnában való elpufogtatása nagyon jó üzlet a tengerentúli hadiipar számára. Éppen csak Ukrajnának és az EU-nak nem jó. Előbbinek a folyamatos, évek óta tartó hatalmas ember- és területveszteség és az infrastruktúra pusztulása okoz mérhetetlen károkat, utóbbinak pedig a feleslegesen elpocsékolt euró százmilliárdok, az ostoba globalista vezetés önromboló politikai magatartása.

Az USA külügyminisztériumát megdicsérhetjük a fegyvereladásokról szóló tájékoztatás őszinteségéért, csak azt sajnáljuk, hogy ez nem lett kibővítve egy még őszintébb elemzéssel arról, hogy térségünknek mi haszna van ebből.

− Közvélekedés szerint az USA gazdaságának húzóereje évtizedek óta a hadiipar. Brüsszel miért nem az európai hadiipart pumpálja az európai adófizetők pénzéből?

− A kérdés jogos, mert ezek a fegyvervásárlások az amerikai fegyveripart erősítik, nem pedig az európait. Az USA külügyminisztériuma szerint több milliárd dollár biztosítja az amerikai védelmi ipar fejlődését, a munkahely-teremtést és Európa hosszú távú védelmét. A gond csak az, hogy például Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság hatalmaskodó elnökét senki nem hatalmazta fel arra, hogy az unió nevében ezer milliárd dolláros nagyságrendű pénzek sorsáról döntsön. Annak idején elhallgatta, hogy az európai védelmi kiadások ugrásszerű növeléséről szóló javaslata valójában nem a saját fegyveriparunk fejlesztését, hanem az amerikai gyártók hasznának növelését, az ottani fejlődést szolgálja. Ez ma már nyilvánvaló.

Az elnök asszony ráadásul nemrég, Donald Trump elnökkel olyan előzetes megállapodást kötött a vámtarifák, az energiaellátás, a nagy iparágak „áthelyezése” ügyében, amely az európai ipari és kereskedelmi érdekek feladásának, elárulásának tekinthető. Brüsszel teljesen beleállt az amerikai érdekek szolgálatába, mintha szándékosan az EU tönkretétele lenne a fő célkitűzése.



− Az amerikai külügyminisztérium lebuktatta Brüsszelt, kiderült, hogy az EU vezetősége koplett hülyének néz mintegy 500 millió európai polgárt. Miért tudjuk, hogy ezt még évekig zavartalanul megteheti?

− Mert hosszú ideje ezt teszi. Európa árulói évek óta euró milliárdokkal, korszerű fegyverekkel, műholdas információkkal halmozzák el Ukrajnát, miközben Zelenszkijt, az ország arrogáns diktátorát kikiáltották Európa és a nyugati demokrácia hős védelmezőjének. Ilyen széleskörű kényeztetést politikus még nem kapott a világtörténelemben. Sajnos, nagyon elszaladt vele a ló. Ukránok százezreit soroztatta be, s küldte a frontra meghalni. Aki a háború befejezését, a békekötést szorgalmazta, azt azonnal az oroszok propagandistájának bélyegezte – miként Ferenc pápát, Orbán Viktort, de még Donald Trumpot is. Amíg Von der Leyen, Manfred Weber, Volodimir Zelenszkij és a hozzájuk hasonló politikusok labdába rúghatnak Európában, addig semmi jóra nem számíthatunk. Ez még hosszú évekig eltarthat. Szerencsére vannak bíztató jelek, amelyek alapján remélhető, hogy az uniós országok polgárai felébrednek a tudatzsibbasztó állapotból és lerázzák magukról a kártékony élősködőket.

