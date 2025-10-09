Keresztény hitre tért, másnap halálra szúrta muszlim testvére az ugandai fiatalt

Tragikus gyilkosság rázta meg Ugandát: egy fiatal férfit saját testvére ölt meg, miután áttért a keresztény hitre.

2025. október 9. 09:08

A Christian Daily beszámolója szerint az ugandai Mbale városában élő Shafiki Wasike szeptember 1-jén vesztette életét, miután testvére, a középiskolás Akram Kairoki késsel kétszer megszúrta őt, miközben az iskola felé tartott. A támadás előzménye, hogy a 19 éves Wasike előző nap egy szabadtéri evangélizációs eseményen vett részt, ahol a hallott igehirdetés hatására keresztény hitre tért. Egy muszlim szomszéd azonban értesítette a családot az áttérésről, mire Kairoki dühös üzeneteket küldött testvérének, és felszólította, hogy térjen vissza az iszlámhoz.

Szemtanúk szerint Wasike a támadás után még életben volt, és vérezve kérdezte:

„Miért szúrna meg a testvérem? Nem tettem semmi rosszat, csak megváltoztattam a hitemet.”

A fiút azonban már nem tudták megmenteni – a kórházba szállítás után belehalt sérüléseibe. A rendőrség néhány nappal később elfogta a menekülő testvért, akit gyilkosság vádjával őrizetbe vettek.

A helyi közösség reakciója is megdöbbentő volt: a családtagok és a közösségük tagjai megtagadták a fiatal keresztény eltemetését, mondván, hogy „megtagadta az iszlámot”.

Bár Uganda alkotmánya biztosítja a vallásszabadságot és a hitváltás jogát, az eset ismét rávilágít arra, hogy a keresztény közösségek tagjai továbbra is komoly üldöztetésnek vannak kitéve az ország egyes régióiban.

Főkép: Shafiki Wasikét hite miatt ölték meg 2025. szeptember 1-jén az ugandai Mbale városában. GRafika: Freepik Fotó: Shafiki Wasike

Gerzsenyi Krisztián