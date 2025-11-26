Eldőlt Rossi sorsa!

Szerző: Barát János

2025. november 26. 05:05

A tegnapi cikkben feltett kérdésünket, miszerint "Megy vagy marad Rossi" a válogatott éléről, az MLSZ tegnap este hivatalosan is megválaszolta. Íme a részletek!

A Magyar Labdarúgó-Szövetség (MLSZ) keddi elnökségi ülése után hivatalossá vált: Marco Rossi továbbra is a magyar válogatott szövetségi kapitánya marad. A testület az edző beszámolóját elfogadta, és jelezte: bíznak benne, hogy a szakmai munka folytatásával újraépíthető a csapat.

A döntésre azután került sor, hogy a magyar válogatott az írek elleni vereséggel lemaradt a világbajnoki selejtezőről, és felmerült Rossi jövője. A 61 éves olasz-magyar szakember 2018 óta vezeti a nemzeti csapatot, szerződése 2030-ig szól.

Az MLSZ elnöke kiemelte: értékelik Rossi tapasztalatát, a rutinos és fiatal játékosok együtt kezelését, és bíznak abban, hogy képes helyreállítani a csapatban azt a lelkes, harcos mentalitást, amelyre a nemzetközi porondon szükség van. A szövetség ugyanakkor megújulást – új célokat és stabil építkezést – vár a trénertől.

A magyar futball közössége számára most bizalmi üzenet érkezett: a kapitány mellett döntöttek, a kontinuitás fenntartása mellett.