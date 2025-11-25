Krausz Ferenc: Az Élvonal Program hosszú távú alapot teremt a magyar tehetségek és csúcskutatók számára

Szerző: Barát János

2025. november 25. 17:35

Hivatalosan is megalakult az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány, amely stabil és kiszámítható keretet biztosít az Élvonal Program megvalósításához – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az alapítvány kuratóriumának elnöke. A program célja, hogy Magyarországon világszínvonalú kutatói környezetet hozzon létre, összekapcsolva a csúcskutatást és a tehetséggondozást.

A hárompillérű program (csúcskutatás, tehetséggondozás, eredmények társadalmi hasznosítása) a kutatók hazahozatalát, hosszú távú támogatását és a fiatalok korai bevonását célozza, akár már az általános iskola végétől. A tervek között szerepel egy budapesti központ és több tudásközpont létrehozása, valamint a meglévő kutatóintézetek és egyetemek bevonása.

Krausz szerint a siker kulcsa a világszínvonalú feltételek, a minimális bürokrácia és a tehetségek következetes támogatása. Hangsúlyozta: Magyarország legnagyobb erőforrása a tehetség, amelynek kibontakoztatásához stabil, hosszú távú háttérre van szükség.