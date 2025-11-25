Törvénysértő prémiumok, luxusparkoló, 5 és fél milliárd "jutalom" a Budapest Brandnél

Szerző: Barát János

2025. november 25. 14:35

Bár a sajtóban megjelent kiszivárgott cikkek igyekeznek jelentéktelennek beállítani, a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-ről készült úgynevezett Domokos-jelentés komoly megállapításokat tartalmaz – hangsúlyozta Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes Facebook-oldalán.

Mint fogalmazott , „ég a közpénz”, miközben továbbra sincs felelős vezetés. A budapestieknek joguk van megismerni a valós helyzetet, ezért az ún. Domokos-jelentést nyilvánosságra hozták – tette hozzá az államtitkár, aki bejegyzéséhez az eredeti dokumentumot is belinkelte.

A linkről elérhető, Budapest Brand Nonprofit Zrt. célvizsgálata című, 2025 novemberében készült, 28 oldalas anyag többek között arról számol be, hogy október 15-én soron kívüli célvizsgálat indult a fővárosi önkormányzat és szervezetei szakértőinek közreműködésével, a társaság átvilágítása érdekében.

A vizsgálatra átadott dokumentumok szerint a Budapest Brand Nonprofit Zrt. pénzügyi és számviteli gyakorlata több ponton eltér a jogszabályi előírásoktól, a belső szabályzatokban rögzített elvektől, valamint a közpénzekkel való takarékos és felelős gazdálkodás követelményeitől.

A jelentés egy olyan működési mintát vázol fel, amelyben több tényező – például a külső szolgáltatók indokolatlanul magas költségű igénybevétele, a parkolási és raktározási gyakorlat, illetve bizonyos kommunikációs és javadalmazási döntések – a közpénzek túlzott felhasználásához, a fővárosi önkormányzat likviditásának romlásához és a társaság valós pénzügyi helyzetének torz bemutatásához vezetett.

A dokumentum összegzése szerint a feltárt kockázatok jogi, pénzügyi és reputációs szempontból is kimondottan magasak.

” – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus Karácsony Gergely és a környezetében álló fővárosi vezetők gyakorlagilag a sajátjukként kezelik nem csupán a fővárosi önkormányzat, hanem közszolgáltató cégeinek a gazdálkodását is. Szabadon tesznek-vesznek ezekben a költségvetésekben, döntenek arról, hogy a cégek mikor fizessenek be, mikor kaphatják meg a forrásokat, egyáltalán nem a jogszabályoknak megfelelően járnak el– hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus egy másik videóban , hozzátéve, hogy

több mint 5 és fél milliárd forint „ jutalmat ” fizettek ki ezeken a cégeken keresztül, nem beszélve a különböző prémiumokról, miközben évente mindössze 1 milliárd forint jut a leamortizálódott, több esetben kigyulladó buszok karbantartására.

A fővárosi önkormányzat gazdálkodása ezek alapján joggal nevezhető felelőtlennek, illetve a korrupció gyanúja is felmerül.