Halálos baleset Aszódon: elfogták a menekülő drogos ákomfutót, aki még terhes feleségét is a roncsban hagyta

Szerző: Gondola

2025. november 25. 18:08

A rendőrség elfogta azt a 30 éves hatvani férfit, Duka Sándort, aki hétfőn kora délután halálos balesetet okozott Aszódon, majd segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről, még terhes feleségét is a roncsban hagyta. A tragédiában egy 25 éves nő életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek.

Tragédiába torkollott a kereszteződésben történt ütközés

A hatóságok tájékoztatása szerint november 24-én, 12:55 körül egy 63 éves férfi haladt személygépkocsijával Aszód lakott területén. A Hatvani út és Hunyadi utca kereszteződésében ütközött össze egy Mercedes-Benz C 200 típusú járművel, amelyet a rendőrség adatai alapján Duka Sándor vezetett.

A Mercedes a becsapódást követően egy oszlopnak ütközött. A sofőr kiszállt, majd gyalogosan, futva elhagyta a helyszínt, hátrahagyva utasait, akik súlyos sérüléseket szenvedtek. A másik jármű többször megpördült és az út menti árokba csapódott. A 63 éves sofőr súlyosan megsérült, 25 éves utasa – Boglárka – a helyszínen életét veszítette.

A fiatal nő mindössze néhány száz méterre lakott a baleset helyszínétől, és édesapja éppen hazafelé vitte a munkából. A tragédia megrázta az egész települést.

Körözés után elfogták a halálos baleset felelősét

A rendőrség a 30 éves sofőr ellen halálos közúti baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást. Mivel a férfi eltűnt, körözést adtak ki ellene. A hatóság lakossági segítséget is kért a felkutatásához.

Kedd délután a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a 24.hu-nak, hogy Duka Sándort sikerült elfogni.

Problémás múlt, drogos, veszélyes életmód - így jellemezték a helyiek a sofőrt

A férfi környezetében élők szerint Duka Sándor régóta problémás életet folytatott - tudta meg a Blikk . Többen úgy nyilatkoztak, hogy a férfi:

gyakran drogozott,

többször követett el lopásokat,

soha nem rendelkezett jogosítvánnyal,

házi őrizetből is megszökött korábban,

és a baleset napján is kábítószer hatása alatt vezethetett.

A Mercedesben a baleset idején az egyik ismerőse és várandós felesége is utazott, akit a szemtanúk szerint a sofőr megpróbált kiszabadítani a roncsból, de végül magára hagyta a többiekkel együtt.

A környékbeliek állítják: a férfi gyakran „padlógázzal” hajtott a szűk utcákon, többször is hívták miatta a rendőröket, ám nem tartóztatták le hosszabb időre.

Folyamatban a nyomozás, mécsesek gyúlnak a tragédia helyszínén

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a baleset pontos körülményeit, valamint azt, hogy Duka Sándor milyen állapotban, milyen körülmények között vezette a járművet.

A tragédia Aszód közösségét mélyen megrázta, a lakók mécsesekkel és virágokkal emlékeznek a fiatal áldozatra.

Főkép: Halálos baleset Aszódon 2025. november 24-én. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán