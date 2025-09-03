Könyv jelent meg a százéves Kincsem Parknak emléket állítva

Könyv jelent meg a magyarországi lóversenyzés otthonául szolgáló Kincsem Parkról, amely száz éve nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.

2025. szeptember 3. 17:29

"Mindenkinek van egy gyengesége. Ezek közül sok veszélyes, egészségtelen, vagy akár erkölcstelen, de az enyém egyik sem. Nekem a lovak a gyengeségem. Sokat köszönhetek a lovaknak és a lovas világnak" - mondta a szerdai bemutatón köszöntőjében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki elárulta, nem a fogadás vonzotta a legendás létesítménybe, hanem a "csodálatos állatok lenyűgöző teljesítménye és versenyzése".

Hozzátette, nagy ünnep, hogy ez a könyv megjelenhetett, és külön öröm a számára, hogy a szerzők közül sokan személyes oldalról közelítették meg ezt a csodálatos világot.

Szotyori Nagy Ádám, a Kincsem Park ügyvezető igazgatója felidézte, hogy az elmúlt években sok alkalom nyílt az ünneplésre, ugyanis 2022-ben rendezték a 100. Magyar Derbyt, amelyet Magyarország elsőszámú közjogi méltósága, a köztársasági elnök is megtisztelt a jelenlétével, tavaly pedig Kincsem születésének 150. évfordulójáról emlékeztek meg. A létesítmény névadóját, a legyőzhetetlen csodakancát nemzeti kincsnek, a kitartás szinonimájának nevezte.

"Rendszerek jöttek és mentek, de a Kincsem nevét 1977 óta viselő lóversenypálya maradt"

- zárta szavait Szotyori Nagy Ádám, aki jelezte, két év múlva a magyar lóversenyzés kétszáz éves évfordulóját ünneplik majd.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke azt emelte ki, hogy a lósport és maga a ló éppúgy a magyar néplélekhez közel áll, mint a futball, mert "mély gyökeret eresztett a mindennapjainkban". Kifejtette, Kincsem ugyanolyan világklasszis volt, mint Puskás Ferenc, a Kincsem Park pedig ugyanolyan méltó otthona a lóversenyzésnek, mint a Puskás Aréna a futballnak.

"Az MSÚSZ számára büszkeség, hogy egy újabb ilyen száz évet lezáró alkotáshoz hozzájárulhatott. Ez a 150. könyv a Nagy Béla program keretében" - mondta a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki megemlítette, hogy a lap nemrég elhunyt újságírójának, Budai Miklósnak éppen ebben a kötetben jelent meg az utolsó írása.

Krebs András, a Kincsem Park ügyvezető helyettese, egyben a mű társszerzője arról beszélt, hogy a könyv ötéves ciklusokban mutatja be a galopp és az ügető világát. Egyúttal megjegyezte, a Kincsem Park nemcsak a lósport, hanem a lovassportnak is fontos szentélye, mert 2027-ben a kettesfogathajtó-világbajnokság helyszíne lesz.

A több mint 300 oldalas, képekkel gazdagon illusztrált alkotás a Zrínyi Kiadó webshopjában 9000 forintos áron rendelhető meg.

MTI