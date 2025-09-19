Labdarúgó NB I - Ferencváros-Diósgyőr: 2:2

A Fradi nagy fölényben játszott, ám az infantilis labdaeladásokkal majdnem megverte önmagát. Ha Kean edző tanul, és a labdavesztő Kanikovszkit eladásra javasolja a klubvezetőségnek, lehet esélye a maradásra. Az is szembeötlő azonban, hogy a nagyon rokonszenves ír edző nem tudja, mihez kezdjen a Fradival.

Utoljára frissítve: 2025. szeptember 19. 22:09

2025. szeptember 19. 19:57

Kétgólos hátrányból állt fel a címvédő Ferencváros hazai pályán a Diósgyőr ellen, de így is csak 2-2-es döntetlent ért el a labdarúgó Fizz Liga hetedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

Egymást követő második hazai bajnokiját sem nyerte meg a Ferencváros.

A Diósgyőr négy forduló óta veretlen, két-két győzelem és döntetlen a mérlege.

Fizz Liga, 7. forduló:

Ferencváros-Diósgyőri VTK 2-2 (0-2)

Groupama Aréna, 11 769 néző v.: Bogár

gólszerzők: Gruber (68., 91.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+2.)

sárga lap: Gruber (77.), Ötvös (88.), illetve Sajbán (65.), Saponjic (75.)

Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. (Ötvös, a szünetben) - Keita (Makreckis, a szünetben) - Cadu, Tóth A., Kanichowsky (Abu Fani, a szünetben), Nagy B. (Gruber, a szünetben) - Varga B., Yusuf (Pesic, 64.)

Diósgyőr: Sentic - Gera D., Kecskés, Tamás, Demeter - Esiti, Vallejo - Babos (Jurek, 73.), Keita (Croizet, 83.), Sajbán (Saponjic, 69.) - Acolatse (Holdampf, 83.)

A hazaiak már az első félidőben is jelentős mezőnyfölényben futballoztak, ellenben a gólokat a vendégek szerezték. Előbb egy - a játékvezető által jogosan visszavont - les góllal jelezték, péntek este az ellentámadásokra építenek, amelynek eredményeként a 33. percben vezetést is szereztek. A 21 éves Babos Bence idénybeli ötödik bajnokiján a negyedik gólját szerezte.

A hátrányba kerülő Ferencváros hiába birtokolta többet a labdát, az első félidő hosszabbításában egy hazai szöglet után kontrázhatott a Diósgyőr, Elton Acolatse végigfutott a pályán, majd Dibusz Dénest is kicselezte, és öt méterről a kapu közepébe gurított.

Szünetben Robbie Keane vezetőedző négy helyen is változtatott, a Ferencváros még nyomasztóbb mezőnyfölénybe került, és a csereként beállt Gruber Zsombor révén a 68. percben szépített, majd a 91. percben egyenlített. A támadó ezzel az ötödik és hatodik találatát is megszerezte az idényben, s a góllövőlista első helyére lépett.

Az eredmény később már nem változott, így a zöld-fehérek döntetlennel hangoltak az Európa-liga alapszakaszos szereplésre, amelyet csütörtökön 21 órától a cseh Viktoria Plzen ellen kezdenek meg hazai pályán.

MTI

Az infantilis labdaeladásokat megbünteti az ellenfél; Kean edzőnek ki kell hagynia a keretből a labdát eladó tehetségtelen játékosokat

91. perc: Gruber gólt lő: 2:2

81. perc: Ötvös infantilis módon eladja a labdát.

80. perc: Acolatse lövését Dibusz bravúrral védi.

78. perc: Pesics gyenge lövését a kapus fogja.

77. perc: Pesics hálóba fejel, les.

68. perc: Gruber átlövése gól - 1:2

64. perc: Yusuf helyett Pesics jön be.

61. perc: Gartenmann gyatra lövést küld a lelátóra, elrontva ezzel egy helyzetet.

59. perc: Makreckis kétballábas módon ront el egy beadást ígéretes helyzetben, ő sem tud a játékra koncentrálni.

56. perc: Gruber gólpasszt kap, de elügyetlenkedi, ő sem tud a játékra koncentrálni, pedig csak a második félidőben állt be.

55. perc: Füst ereszkedik a pályára, áll a játék.

49. perc: Abu Fani infantilis módon eldaja a labdát - jó helyzetünket rontotta el, mert nem tud a játékra koncentrálni, pedig pár perce jött be a pályára.

48. perc: Varga fejese - kapufa.

46. perc: Félidőben lecserélte Kanikovszkit Kean - talán olvasta a Gondolát? -, és további három csere történt. Szalait Ötvös, Keitát Makreckis, Kanikovszkit Abu Fani, Nagy Barnabást Gruber váltotta. Ez a sok csere azt mutatja, Kean edző érzi: baj van.

46. perc: A Fradi szögletéből Acolatse elindul, végigfutja a pályát és gólt lő: 0:2

Kevesebb, mint 12 ezren vannak a lelátón, ez súlyos kritika Kean teljesítményére.

44. perc: szögletből kapura fejel a DVTK, Dibusz hatalmas bravúrral véd.

31. perc: Kanikovszki infantilis módon eladja a labdát a saját térfélen, a DVTK elrohan, gólt lő. Kanikovszkit azonnal le kell cserélni - 0:1

28. per: Tóth Alex jobbal pörgetett lövése a bal kapufa mellett csavarodik el.

26. perc: Beadást kapura talpal Varga Barnabás, a diósgyőri kapus spárgázva véd - nagy helyzet volt.

18. perc: Dibuszról kipattanó labdát hálóba lő a Diógyőr, de a var lest jelez.

9. perc: szögletből fejel kapura Gartenmann, a diósgyőri kapus kapufára ment - az eddigi egyetlen helyzet.

Öt válogatott játékossal kezd a Fradi, a DVTK-ban egy magyar válogatottunk játszik. A minőségi fölény egyértelműen a hazaiak oldalán mutatkozik, ám a futballban soha nem tudni előre, ki milyen formát érez a 95 perces játékidőben. Az FTC csütörtökön a Plzent fogadja a Groupamában, utána bajnokira Győrbe utazik. A Szarvaskenden elért tizenöt-nullos kupagyőzelem után kell a megerősítés. Ugyanakkor a miskolci csapat szerb edzője teljesítménykényszerben van, gárdája eddigi pontgyűjtése eléggé felemás

Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai - Cadu, Tóth Alex, Keita, Kanikovszki, Nagy Barnabás - Yusuf, Varga Barnabás.

Diósgyőr: Sentic - Gera, Kecskés, Tamás, Demeter - Vallejo, Esiti - Bakos, Kaita, Acolatse - Sajbán.

Kép: Gartenmann csak közepes teljesítményt nyújtott - fradi.hu



Gondola, m4sport, fradi.hu, mti