Labdarúgó NB I - Ferencváros-Diósgyőr: 2:2

Kétgólos hátrányból állt fel a címvédő Ferencváros hazai pályán a Diósgyőr ellen, de így is csak 2-2-es döntetlent ért el a labdarúgó Fizz Liga hetedik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.
Egymást követő második hazai bajnokiját sem nyerte meg a Ferencváros.
A Diósgyőr négy forduló óta veretlen, két-két győzelem és döntetlen a mérlege.
Fizz Liga, 7. forduló:
Ferencváros-Diósgyőri VTK 2-2 (0-2)
Groupama Aréna, 11 769 néző v.: Bogár
gólszerzők: Gruber (68., 91.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+2.)
sárga lap: Gruber (77.), Ötvös (88.), illetve Sajbán (65.), Saponjic (75.)
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. (Ötvös, a szünetben) - Keita (Makreckis, a szünetben) - Cadu, Tóth A., Kanichowsky (Abu Fani, a szünetben), Nagy B. (Gruber, a szünetben) - Varga B., Yusuf (Pesic, 64.)
Diósgyőr: Sentic - Gera D., Kecskés, Tamás, Demeter - Esiti, Vallejo - Babos (Jurek, 73.), Keita (Croizet, 83.), Sajbán (Saponjic, 69.) - Acolatse (Holdampf, 83.)
A hazaiak már az első félidőben is jelentős mezőnyfölényben futballoztak, ellenben a gólokat a vendégek szerezték. Előbb egy - a játékvezető által jogosan visszavont - les góllal jelezték, péntek este az ellentámadásokra építenek, amelynek eredményeként a 33. percben vezetést is szereztek. A 21 éves Babos Bence idénybeli ötödik bajnokiján a negyedik gólját szerezte.
A hátrányba kerülő Ferencváros hiába birtokolta többet a labdát, az első félidő hosszabbításában egy hazai szöglet után kontrázhatott a Diósgyőr, Elton Acolatse végigfutott a pályán, majd Dibusz Dénest is kicselezte, és öt méterről a kapu közepébe gurított.
Szünetben Robbie Keane vezetőedző négy helyen is változtatott, a Ferencváros még nyomasztóbb mezőnyfölénybe került, és a csereként beállt Gruber Zsombor révén a 68. percben szépített, majd a 91. percben egyenlített. A támadó ezzel az ötödik és hatodik találatát is megszerezte az idényben, s a góllövőlista első helyére lépett.
Az eredmény később már nem változott, így a zöld-fehérek döntetlennel hangoltak az Európa-liga alapszakaszos szereplésre, amelyet csütörtökön 21 órától a cseh Viktoria Plzen ellen kezdenek meg hazai pályán.
MTI
Az infantilis labdaeladásokat megbünteti az ellenfél; Kean edzőnek ki kell hagynia a keretből a labdát eladó tehetségtelen játékosokat
91. perc: Gruber gólt lő: 2:2
81. perc: Ötvös infantilis módon eladja a labdát.
80. perc: Acolatse lövését Dibusz bravúrral védi.
78. perc: Pesics gyenge lövését a kapus fogja.
77. perc: Pesics hálóba fejel, les.
68. perc: Gruber átlövése gól - 1:2
64. perc: Yusuf helyett Pesics jön be.
61. perc: Gartenmann gyatra lövést küld a lelátóra, elrontva ezzel egy helyzetet.
59. perc: Makreckis kétballábas módon ront el egy beadást ígéretes helyzetben, ő sem tud a játékra koncentrálni.
56. perc: Gruber gólpasszt kap, de elügyetlenkedi, ő sem tud a játékra koncentrálni, pedig csak a második félidőben állt be.
55. perc: Füst ereszkedik a pályára, áll a játék.
49. perc: Abu Fani infantilis módon eldaja a labdát - jó helyzetünket rontotta el, mert nem tud a játékra koncentrálni, pedig pár perce jött be a pályára.
48. perc: Varga fejese - kapufa.
46. perc: Félidőben lecserélte Kanikovszkit Kean - talán olvasta a Gondolát? -, és további három csere történt. Szalait Ötvös, Keitát Makreckis, Kanikovszkit Abu Fani, Nagy Barnabást Gruber váltotta. Ez a sok csere azt mutatja, Kean edző érzi: baj van.
46. perc: A Fradi szögletéből Acolatse elindul, végigfutja a pályát és gólt lő: 0:2
Kevesebb, mint 12 ezren vannak a lelátón, ez súlyos kritika Kean teljesítményére.
44. perc: szögletből kapura fejel a DVTK, Dibusz hatalmas bravúrral véd.
31. perc: Kanikovszki infantilis módon eladja a labdát a saját térfélen, a DVTK elrohan, gólt lő. Kanikovszkit azonnal le kell cserélni - 0:1
28. per: Tóth Alex jobbal pörgetett lövése a bal kapufa mellett csavarodik el.
26. perc: Beadást kapura talpal Varga Barnabás, a diósgyőri kapus spárgázva véd - nagy helyzet volt.
18. perc: Dibuszról kipattanó labdát hálóba lő a Diógyőr, de a var lest jelez.
9. perc: szögletből fejel kapura Gartenmann, a diósgyőri kapus kapufára ment - az eddigi egyetlen helyzet.
Öt válogatott játékossal kezd a Fradi, a DVTK-ban egy magyar válogatottunk játszik. A minőségi fölény egyértelműen a hazaiak oldalán mutatkozik, ám a futballban soha nem tudni előre, ki milyen formát érez a 95 perces játékidőben. Az FTC csütörtökön a Plzent fogadja a Groupamában, utána bajnokira Győrbe utazik. A Szarvaskenden elért tizenöt-nullos kupagyőzelem után kell a megerősítés. Ugyanakkor a miskolci csapat szerb edzője teljesítménykényszerben van, gárdája eddigi pontgyűjtése eléggé felemás
Ferencváros: Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai - Cadu, Tóth Alex, Keita, Kanikovszki, Nagy Barnabás - Yusuf, Varga Barnabás.
Diósgyőr: Sentic - Gera, Kecskés, Tamás, Demeter - Vallejo, Esiti - Bakos, Kaita, Acolatse - Sajbán.
Kép: Gartenmann csak közepes teljesítményt nyújtott - fradi.hu
-
