Latorcai Csaba: A versenyképességhez összefogás kell

A versenyképességhez, különösen olyan térségekben, ahol sok kistelepülés található, összefogás szükséges - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mikóházán, a Zempléni Településszövetség Napja alkalmából tartott önkormányzati fórumon.

Jó példa az összefogásra és annak előnyeire a Zempléni Településszövetség, amit 1994-ben alapítottak – közölte Latorcai Csaba. Felidézte, a szervezetet azért hozták létre, mert már akkor felismerték, hogy csak az összefogás hozhat jövőt.

Az államtitkár a fórumon jelenlévő polgármestereknek a területfejlesztési finanszírozási rendszerről is beszélt, aminek, az alapja az összefogás, az összefogásokat támogató programok, valamint az összefogást támogató intézményrendszer. Idén hirdették meg a Versenyképes járások programot, aminek szintén az összefogás volt az alapja és az a felismerés, hogy a város nem létezhet vidék nélkül – tette hozzá.

A vidéknek is szüksége van olyan központra, ami a gazdasági mellett kulturális és közösségi centrumként is működik – folytatta a kereszténydemokrata politikus -, viszont

a város nincs a vidék fölött, ennél fogva szükséges és elengedhetetlen az együttműködés és az összefogás a város és a városhoz tartozó térségi települések között.

Ennek megfelelő intézményrendszert és támogatási mechanizmust alkalmaztak a Versenyképes járások programban, amiben a döntést minden esetben a járások polgármesterei hozták meg – hangsúlyozta az államtitkár. Úgy fogalmazott, egy-egy település versenyelőnye a másik település számára nem kell, hogy versenyhátrányt jelentsen; minden településnek megvan ez a sajátos értéke, ezeket összefogva az egész térség számára jelenthetnek húzóerőt.

A Tokaj-Zemplén program keretében mintegy 150 milliárd forintnyi lehetőség nyílt meg a települések, a településen élők, vállalkozók és gazdák számára – emlékeztetett Latorcai Csaba. Hozzáfűzte, ebből eddig 28 milliárd forint fejlesztési támogatás realizálódott és az idén is születtek támogató döntések a kormány részéről.

Az európai uniós források kapcsán elmondta, a zempléni térség 52 települése 2014 és 2020 között mintegy 36,6 milliárd forint értékben részesült. A most zajló, 2027-ig tartó fejlesztési ciklusban eddig 8,9 milliárd forintnyi forrást sikerült lehívni a térségben.

Országos szinten a vidékfejlesztési forrásoknak az átszerkesztett, átszervezett új rendszere közel hatezer milliárd forintnyi forrást biztosít Magyarország számára, az összeg felét kifejezetten vidékfejlesztésre fordítják – hívta fel a figyelmet az államtitkár. Közölte, augusztus végéig 49 pályázati felhívást hirdettek meg 1524 milliárd forint összegben. Azt a célunkat, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió öt legélhetőbb országának egyike legyen, csak a magyar vidékkel tudjuk elérni - hangoztatta Latorcai Csaba.

Amint a fórumon elhangzott, a Zempléni Településszövetséget 28 kistelepülés polgármestere hívta életre 1994 szeptemberében. A civil szervezetnek ma már mintegy hetven település a tagja, és minden évben kitüntetik azokat a személyeket, akik munkásságukkal sokat tesznek Zemplén fejlődéséért. A Zemplénért Aranygyűrűt idén Csatlósné Komáromi Katalin, a Tokaj-Hegyalja Egyetem társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója kapta.

