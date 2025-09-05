Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette - közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel pénteken.
"Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért" - írták.
Hozzátették: Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
Bátor magyar értelmiségi volt
Meghalt Kásler Miklós, az emberi erőforrások volt minisztere – közölte Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke a közösségi oldalán.
„Most értesültem Kásler Miklós professzor úr haláláról, családommal együtt gyászoljuk. A fájdalmat enyhítse, hogy a Professzor Úr életműve maradandó” – írta Lezsák Sándor.
Kép: hirado.hu
Az emberi erőforrások miniszteri tisztjét rendkívül nehéz időben töltötte be. A Magyarságkutató Intézet létrehozásával történelmi tettet hajtott végre.
