Meghalt Kásler Miklós

Az emberi erőforrások miniszteri tisztjét rendkívül nehéz időben töltötte be. A Magyarságkutató Intézet létrehozásával történelmi tettet hajtott végre.

Utoljára frissítve: 2025. szeptember 5. 18:45

2025. szeptember 5. 18:05

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár, aki egész életében végig dolgozott, és tudását fejlesztette - közölte a Belügyminisztérium az MTI-vel pénteken.

"Fájdalmas betegsége szenvedéseit életének 76. évében ajánlotta fel Krisztusnak a Magyar Nemzetért" - írták.

Hozzátették: Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

Bátor magyar értelmiségi volt

Meghalt Kásler Miklós, az emberi erőforrások volt minisztere – közölte Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke a közösségi oldalán.

„Most értesültem Kásler Miklós professzor úr haláláról, családommal együtt gyászoljuk. A fájdalmat enyhítse, hogy a Professzor Úr életműve maradandó” – írta Lezsák Sándor.

