2026-ban sem fogunk egyetlen migránst sem beengedni hazánkba

Szerző: MTI; Gondola

2025. december 29. 05:05

Noha a szélsőségesen korrupt brüsszeli garnitúra sokféleképpen próbálja zsarolni hazánkat, a kormány a magyar emberek érdekeit érvényesíti, többek közöt a migránsinvázió ügyében is.

A magyar adófizetők szorgalmas munkával megresett pénzből egyenlítik ki az államkassza irányában való járandóságukat, a kormány ezt a pénzt nem ajándékozza sem a korrupt brüsszeli szélsőségnek, sem az európaiktól kapott pénzből arany wc-t építő kijevi kompániának.

Fontos, hogy mindenki számára világos legyen: pont úgy, ahogy 2025-ben, úgy 2026-ban sem fogunk egyetlen migránst sem beengedni Magyarországra és

más migránsaiért sem fizetünk egy forintot sem a magyarok pénzéből

- írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap délelőtt a Facebookon.

"Most még messzinek tűnik, de 2026 egyik legnagyobb csatája a magyarok lázadása lesz Brüsszel nyáron életbe lépő Migrációs Paktumával szemben" - fogalmazott a tárcavezető.

Hozzátette: ez az a rendelet, ami papíron arra hivatott, hogy "hatékonyabbá tegye az európai menekültügyi rendszert", de gyakorlatban ez nem jelentene mást, mint kényszerhelyzetet Magyarország számára: fizess vagy befogadsz.

"Az teljesen egyértelmű, hogy ide egyetlenegy migránst sem engedünk be - ezt már ők is tudják -, de az egyenesen

abszurd, hogy minket, magyarokat akarnak fizetésre kötelezni a migráció kapcsán"

- írta Szijjártó Péter.

Minket, akik kerítést építettünk a saját költségünkön és több mint tíz éve védjük az unió külső határát. Minket, akiket jelenleg is napi 1 millió euróra bírságolnak csak amiatt, hogy nem engedjük be a migránsokat az országunkba - jegyezte meg a tárcavezető.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy tőlünk nyugatra nem cselekedtek és nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól.

Ezek azok az országok, ahol oly mértékben romlott a biztonsági helyzet, hogy az már

szétfeszíti a társadalmi kereteket és ezért akarnak most a Migrációs Paktum keretében szabadulni a migránsoktól.

"Erre mondunk mi nemet 2026-ban (is), és szólunk már előre: Magyarország nem fogja végrehajtani a Migrációs Paktum intézkedéseit. Nem akarunk migránsokat, nem akarunk párhuzamos társadalmakat és

nem akarjuk terrorveszélyben tölteni a karácsonyi ünnepeket"

- rögzítette a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve: ezek vagyunk mi.

De ne legyenek kétségeink, Brüsszel bábjai nem ezt tennék, ők hagynák, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak.

A Tisza és a DK támogatták Brüsszel Migrációs Paktumát, de most lapítanak

- írta Szijjártó Péter.

Így fordulunk rá 2026-ra. Jövőre a magyarok minden erejére szükség lesz, mert Brüsszel el akarja indítani a migránsbetelepítést Magyarországra, amit

egyedül a nemzeti kormány tud megakadályozni

- zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter. MTI/Bodnár Boglárka