Trump: "jó és produktív telefonbeszélgetést folytattam Putyin elnökkel"

Szerző: MTI

2025. december 29. 06:05

Donald Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel vasárnap, közvetlenül az amerikai-ukrán csúcstalálkozót megelőzően - az amerikai elnök ezt közösségi oldalán közölte.

Truth Social oldalán Trump annyit írt, hogy "jó és produktív" telefonbeszélgetésen van túl Oroszország elnökével.

Egyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok keleti parti ideje szerint déli 1 órakor kezdődik találkozója Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint hozzátette, hogy a megbeszélésnek lesz sajtónyilvános része, és azt a Mar-a-Lago-i rezidencia "nagy ebédlőjében" tartják Floridában.

Zelenszkij helyi idő szerint a reggeli órákban már Floridában volt, ahova Kanadából érkezett. Az ukrán elnök a kanadai kormányfővel tárgyalt Halifax városában és Ukrajna számára kért további segítséget.

Mark Carney a találkozón 2,5 milliárd kanadai dollár (1,8 milliárd amerikai dollár) támogatást ajánlott fel Ukrajna újjáépítésére.

Zelenszkij az amerikai elnökkel kezdődő találkozója előtt telefonon egyeztetett Keir Starmer brit miniszterelnökkel, és még Kanadából az őt támogató további európai kormányfőkkel, így a német kancellárral, a lengyel és az olasz miniszterelnökkel, valamint a francia elnökkel.

A vasárnapi amerikai-ukrán csúcstalálkozón az előzetes közlések szerint elsősorban az Ukrajna számára adható biztonsági garanciák, valamint

a kelet-ukrajnai Donbasz régió ellenőrzésének kérdései

lesznek napirenden, és kiemelt téma lehet a zaporizzsjei atomerőmű felügyelete.

Trump pénteken a személyes megbeszélésre vonatkozó várakozásait úgy foglalta össze, hogy "azt hiszem, jól fog menni", ugyanakkor világossá tette, hogy

az ukrán fél által elképzelt béketerv akkor lehet realitás, ha azzal ő is egyetért.

"Addig semmivel nem rendelkezik, amíg én jóvá nem hagyom" - fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij az eredeti, amerikai béketerv 20 pontra redukált, Ukrajna által módosított változatával érkezett Floridába.

A Zelenszkjjjel való egyeztetés után Trump felhívta telefonon Putyint

Donald Trump szerint az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások végső szakaszában járnak. Az amerikai elnök erről Volodimir Zelenszkij társaságában beszélt, amikor floridai rezindenciáján fogadta az ukrán államfőt vasárnap.

Donald Trump a kétoldalú tárgyalás megkezdése előtt újságírók kérdéseire válaszolva a többi között kifejtette, hogy amennyiben most nem jutnak sikerre,

akkor a háború "még hosszú ideig tart majd".

Ugyanakkor azt a meggyőződését hangoztatta, hogy gyorsan haladnak a megbeszélések, amelyet megalapoz az is, hogy - szavai szerint - "az ukrán emberek a háború végét akarják, az orosz emberek a háború végét akarják, és két vezetőjük is le akarja zárni a háborút".

Donald Trump a tárgyalási folyamatot "összetettnek" minősítette, de nem annyira, hogy ne lehetne megoldani.

Az amerikai elnök közölte, hogy miután felálltak a tárgyalóasztaltól,

ismét telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az amerikai és az orosz elnök Volodimir Zelenszkij érkezését megelőzően is beszélt egymással, amit Donald Trump "jónak és produktívnak" minősített.

Donald Trump szavai szerint Volodimir Zelenszkij társaságában az európai vezetőket is tájékoztatják majd megbeszélésük eredményéről.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol a legutóbbi orosz légitámadásról Kijev ellen, Donald Trump úgy válaszolt, hogy tudomása szerint

Ukrajna is végrehajtott néhány erőteljes támadást Oroszország ellen.

Megjegyezte, hogy számára ez elfogadható, hiszen a két fél háborúban áll egymással. Ennek lezárása a cél - hangoztatta.

Volodimir Zelenszkij megérkezésekor köszönetet mondott Donald Trumpnak, és azt hangoztatta, hogy az elmúlt egy hónapban sikerült előrehaladást elérni a háború lezárása felé vezető úton.

Részletek említése nélkül megerősítette, hogy

beszélnek majd a területi engedmények kérdéséről.

Hozzátette, hogy azt a 20 pontos tervezet, amelyet szeretne megvitatni az amerikai elnökkel, "90 százalékban" a két ország tárgyalódelegációjának közös munkája nyomán jött létre.

A tárgyalóteremben készült felvételek szerint a Donald Trump vezette amerikai tárgyalódelegációnak tagja Jared Kushner és Steve Witkoff, aki az elmúlt hetekben az elnök megbízottjaként tárgyalt az ukrán és az orosz küldöttségekkel.

Amerikai oldalon ott ült az asztalnál Marco Rubio külügy-, Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint Daniel Caine tábornok, az amerikai hadsereg vezérkarának főnöke, Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Stephen Miller, elnöki politikai tanácsadó.

Ukrán oldalon többek mellett Rusztem Umerov ukrán főtárgyaló, az ukrán nemzetbiztonsági bizottság elnöke, korábbi védelmi miniszter ült Volodimir Zelenszkij mellett.