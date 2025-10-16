Nagy lépés a béke irányába: Donald Trump Budapesten találkozik Putyinnal
Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezt az amerikai elnök jelentette be csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
2025. október 16. 20:19
Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai-orosz előkészítő egyeztetésekről.
Az amerikai és az orosz elnök tervezett találkozója nagyszerű hír a világ békeszerető népei számára. Készen állunk! - írta az X közösségi oldalon Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön este.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, "Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!"
