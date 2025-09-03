Navracsics: Budapest az egyik nagy nyertese az európai uniós csatlakozásnak

Az Egészséges utcák programnak köszönhetően megújul a XVI. kerület városközpontja.

2025. szeptember 3. 18:56

Az Egészséges utcák programnak köszönhetően megújul a XVI. kerület városközpontja, 1,88 milliárd forintból fejlesztik a gyalogos- és kerékpáros közlekedést, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket - jelentette be a szerdán a közigazgatási és területfejlesztési miniszter sajtótájékoztató keretében.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról beszélt, az európai uniós források rendkívül fontosak a területi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében, de a már fejlett régiók, így Budapest sem marad ki a támogatásokból. A kormány és az Európai Bizottság megállapodása értelmében 83 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik ebben a pénzügyi időszakban a fővárosba, ebből 25 milliárd forintot humánfejlesztésre fordítanak, amelynek része az Egészéges utcák program is – tette hozzá a miniszter.

Budapest az egyik nagy nyertese az európai uniós csatlakozásnak: habár a főváros már 2004-ben is az uniós fejlettségi átlag felett volt 29 százalékkal, 2022-re 56 százalékra emelkedett ez a szám

– mutatott rá a kereszténydemokrata politikus. Kitért arra is, hogy Magyarország elég jól teljesít az európai uniós források lehívásában, az előző pénzügyi kerettervek időszakában rendre az első helyen végzett a források lehívásában és hasznosításában, és a mostani, meglehetősen nehéz körülmények között is ott van a legjobban teljesítő tagállamok között.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője elmondta, a program célja, hogy a fővárosi közterületeket úgy alakítsák át, hogy azok valóban az embereket szolgálják, minél zöldebbek és egészségesebbek legyenek, mert Budapest akkor tud igazán élhető lenni, ha az utcák is a közösségi élet, a mozgás és a természet közelségének a részei lehetnek.

Zöldebb, árnyasabb és klímabarátabb közterületek létrehozására Csepel két és fél milliárd forintot kap, majdnem kétmilliárd forintból újul meg a Budafoki út egy szakasza, szintén kétmilliárd forintból a zöldfolyosó Budafokon, 1,8 milliárd forintból a kispesti Katica utca - sorolta a fejlesztéseket a frakcióvezető. Közölte azt is, a következő tíz évben 3288 milliárd forintnyi fejlesztés vár a fővárosra.

Kovács Péter (Fidesz-KDNP-Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja), a kerület polgármestere elmondta, egyik választási ígéretük valósul meg a városközpont fejlesztésével, amelynek köszönhetően a parkolók, az autóbusz- és az autóközlekedés megtartása mellett kerékpárutat is kiépítenek, és még több zöldfelületet hoznak létre 1,88 milliárd forintból.

