Navracsics Tibor: a területi közigazgatásban dolgozóknak köszönhető, hogy lehet jó államot építeni

A területi közigazgatásban dolgozók hitének és elkötelezettségének köszönhető, hogy Magyarországon lehet jó államot építeni - jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a járási hivatalvezetők országos értekezletén Budapesten.

2025. október 8. 04:35

Bizonyították, hogy "létre lehet hozni egy olyan államot, ami a polgárait szolgálja, ami nem hatóság, ami nem felülről lefelé beszél, hanem ott van a polgárok között, segíti a polgárokat a hétköznapjaikban, sőt, amely állam a végső menedéket nyújtja nagyon sok polgárnak" - fogalmazott Navracsics Tibor.

Éppen ezért megrázóak mindig azok a hírek, amelyek olyan eseményekről szólnak, amikor az állam valamelyik intézménye nem teljesen és nem tökéletesen látja el a feladatát, de tanulnak a hibáikból - tette hozzá.

A politikus úgy vélekedett, hogy a járások, létrehozásuk óta, vagyis az elmúlt 12 évben kiválóan teljesítettek és naponta jelen vannak az emberek hétköznapi életében. A járásnak, mint ezeréves fogalomnak a rehabilitációjára annál is inkább szükség volt, mert érezték, hogy a járásnak helye van a magyar térgondolkodásban, a közigazgatási térben, az ügyintézésben.

A járások szükségességét és hatékony működését az is mutatja, hogy - miközben a magyar politikában minden vita tárgya - a közigazgatási reformot senki nem vitatja.

"A magyar politikában, ahol mindent vitatnak, ahol mindennel kapcsolatban ellenpontokat alakítanak ki, ha megnézik, a közigazgatási reform egyetlen pontját sem kutatják, egyetlen pontjával kapcsolatban sincs olyan még a most ébredező ellenzéki pártok között sem, amelyik azt mondaná, hogy ezt vagy azt eltörölné" - hangsúlyozta a miniszter.

A reformfolyamatot, ami 15 éve zajlik, és amelyben a járások most már 12 éve részt vesznek senki nem kérdőjelezi meg. Ennek pedig az az oka, hogy a területi közigazgatásban dolgozók kiválóan végzik a munkájukat. Az emberek ha bemennek egy kormányablakba, vagy találkoznak a járási hivatalban, vagy a vármegyei kormányhivatalban dolgozókkal, akkor kiváló szakemberekkel találkoznak - fűzte hozzá.

Végül azt kérte a tanácskozás résztvevőitől: ne engedjék senkinek, hogy elvegyék tőlük, vitassák, vagy megkérdőjelezzék a közigazgatásnak azt a kultúráját, amit a munkájukkal kialakítottak, mert a közös vívmányuk megéri, hogy az elkövetkező években is folytassák ezt a munkát és fenntartsák ezt a szellemet.

György István, a tárca területi közigazgatásért felelős államtitkára arról szólt: a munkájuk iránti igényt mutatja, hogy a hivatalokban 16,6 millió ügyfél fordult meg 2024-ben, ezen belül a kormányablakokban 13 millióan.

Felidézte azt is: nyár végén kormányzati döntés született arról, hogy szeptembertől 15 százalékkal megemelik a szektorban dolgozók bértömegét, amelyet differenciáltan kapnak meg a dolgozók.

Ugyanakkor bízik abban, hogy a jövő év elején újabb béremelésre kerülhet sor, ám erről még nem született kormányzati döntés - tette hozzá.

Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a következő időszak nem lesz könnyű a területi közigazgatásban dolgozók számára sem, hiszen várhatóan április 12-én rendezik meg a soron következő országgyűlési választásokat. Ez pedig feladatot jelent a közigazgatás számára is, amelynek segíteni kell a választási szervek és az önkormányzatok munkáját.

Arról is szólt, hogy az Európai Unió támogatásával zajlik a virtuális kormányablak projekt fejlesztése, amelynek nyomán monitoron keresztül is kapcsolatba léphetnek az ügyintézőkkel az állampolgárok.

Továbbá folyamatban van az elektronikus ingatlannyilvántartás fejlesztése is - mondta György István.

MTI