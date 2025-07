Orbán Viktor: Harmincezren vannak a Harcosok Klubjában, negyvenezren a Digitális Polgári Körökben

Hétfő reggel elindult a Harcosok órája című műsor, amelynek házigazdája Németh Balázs, a Fidesz frakciójának szóvivője. A műsorban több aktuális témát érintenek a felek, az első adás vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt.

2025. július 28. 10:56

258 nappal a 2026-os országgyűlési választások előtt hétfő reggel elindult a Harcosok órája című műsor, amelynek első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt. A Németh Balázs által vezetett műsor első adásában házigazda az alábbi témákat jelentette be első körben:

Kisokos a digitális polgári körökhöz.

Tényleg meghalt a Harcosok Klubja?

Mit mutatnak valójában a kormány belső mérései?

Mekkora a pánik? Egyáltalán van-e pánik a karmelita kolostorban?

Mit jelent a négyötödös póló a miniszterelnökön?

Durva lesz ez az ősz, ezt terjeszti Hadházy Ákos, reagálunk majd erre is.

Kinek jó a 3 százalékos hitel a liberális, az ellenzéki sajtó szerint senkinek.

Németh Balázs elmondta: a műsor azoknak szól, akiket érdekel, hogy mi az igazság, „tehát mindenkinek”. „Leleplezzük az álhíreket, elemezzük az aktuális hazai és külföldi eseményeket, elmondjuk, hogy mi szolgálja leginkább a magyar emberek érdekeit” – mondta a műsorvezető. A műsor létrejöttével kapcsolatban Orbán Viktor is beszámolt a Facebookon, hozzátéve, hogy ő lesz az első adás vendége. „Harcosok órája. Meghívtak, ott leszek. Harcolunk az igazságért, harcolunk a hazugság ellen. Holnap reggel 7:30-kor Németh Balázs oldalán” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor ötlete volt a Harcosok órája

Orbán Viktor a műsorban kijelentette: harmincezren vannak a Harcosok Klubjában, ami most él csak igazán, egyúttal megjegyezte, hogy negyvenezren jelentkeztek a digitális polgári körökbe. Kijelentette, hogy mindig is lesz, mert az embereket bosszantja az igazságtalanság és a hazugságok. „Harcosok mindig lesznek” – tette hozzá, majd az is elhangzott, hogy a Digitális Polgári Körökben negyvenezren vannak. Kiderült az is, hogy a kormányfő ötlete volt a Harcosok órája című műsor elindítása, ugyanis elmondása szerint a hazugság meghódítja az internetet. A kormányfő arról is beszélt, hogy az álhírek azonnali megállítása is a célok között szerepel, hogy elmondhassák az embereknek, „mi a marhaság és a mi a hazugság”.

Az MTI tudósítása szerint első témaként a „harapós zebrák” kérdésköre jött elő, amellyel kapcsolatban elhangzott, hogy Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Hatvanpusztán zebrákat keres. A politikust a miniszterelnök a baloldalon sztárféleségnek nevezte. Orbán Viktor elmondása szerint egy szabályt követ magánútjai esetén, hogy ha magánútra megy, akkor fapadossal tegye. Ugyanakkor állami út esetén mindig állami géppel megy. Az is elhangzott, hogy Hadházy Ákos szombaton arról írt, hogy szeptembertől durva dolgok jönnek. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban megjegyezte: az ellenzéki politikus szeret félni és rettegni. „Marhaságokat nem érdemes terjeszteni, de ez minden választás előtt előjön. A mi életünknek része a demokrácia alaptörvénye: úgyis az lesz, ahogy az emberek döntenek ” – fogalmazott a kormányfő.

A köztársasági elnök dönt a választásról

Orbán Viktor a 4/5-ös feliratot és egy jövő áprilisi dátumot ábrázoló pólójával kapcsolatban is elmondta, horvátországi magyaroktól kapta azt. Elmondta: az alkotmány világos, áprilisban vagy májusban a köztársasági elnök döntése szerint kell megrendezni a választásokat. „Az államfő jogát a választások időpontjának kitűzésére senki el nem vonhatja, nem korlátozhatja, viszont készülni meg kell” – fogalmazott. Rámutatott: a politikai pártok úgy készülnek, hogy legyenek teljes fegyverzetben a lehető legkorábbi időpontra, ezért mindig, amikor a választás lehetséges időpontjáról gondolkodnak, a lehetséges legkorábbi időpontot jelölik meg.

A következő évben – miután április első hétvégéje húsvét, akkor nem lehet – a lehetséges legkorábbi időpont április második hétvégéje. „Ide számolunk, aztán majd az elnök eldönti” – mondta Orbán Viktor. Kitért arra is: a Fidesznek lényegében megvannak a jelöltjei, 3-4 olyan hely van a 106 választókerületből, ahol még az elnökség nem döntött. Kérdésre elmondta azt is, hogy egy horvátországi magyaroktól kapta azt a pólót, ami Tusnádfürdőn viselt és amin a jövő évi választások várható időpontja és a 4/5-ös többség szerepel.

„Trump megette reggelire von der Leyent”

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött vámmegállapodással kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: Donald Trump amerikai elnök „megette reggelire” Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. Mint mondta, ezt sejtették előre, az amerikai elnök egy „nehézsúlyú tárgyaló”, míg az Európai Bizottság elnöke „pehelysúlyú”. Rámutatott: az amerikai elnök pozíciója sokkal magabiztosabb, a bizottság elnökéé mindig törékenyebb. Kitért arra is, hogy az amerikaiak nemrég kötöttek egy hasonló megállapodást az angolokkal, az sokkal jobb, mint ez.

„Az európai megállapodás rosszabb, mint az angol, ezért sikernek beállítani nehéz lesz a későbbiekben” – összegzett a kormányfő, hozzátéve: ráadásul van az a probléma, hogy állítólag arról állapodtak meg, hogy több száz milliárd eurónyi tőkét visznek az európaiak Amerikába. „De ki?” – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Rámutatott: a bizottságnak nincs tőkéje, kinek a nevében állapodott meg? A német kancellár fogja odavinni azt a pénzt vagy a francia elnök vagy a magyar miniszterelnök fog tőkét küldeni? Arra is kitért, hogy állítólag fegyvereket fogunk venni, több száz milliárd euró értékben. „De ki? A bizottságnak nincs hadserege ”– sorolta Orbán Viktor.

Ellenséges terület a digitális tér, ezért volt szükség a digitális polgári körök létrehozására Orbán Viktor ellenséges területnek nevezte az internetet és a digitális területet egy nem liberális, baloldali ember számára. Hozzátette ugyanakkor, hogy fontos felületté, az élet fontos részévé vált a digitális tér. „Muszáj nekünk is oda felmenni, ezt én digitális honfoglalásnak nevezem, a polgári, nemzeti, normális, békés, sőt jámbor, és valójában csak jót akaró embereknek is kell, hogy legyen helye ebben a térben, és fontos, hogy megvédhessék magukat az internetes agresszióval szemben” – mondta a kormányfő, aki beszámolt arról, hogy több mint hatszázan jelentkeztek már digitális polgári kör szervezőjének. „A budapestiek például egy tervezzük újra Budapestet polgári kört akarnak létrehozni, mert úgy látják, hogy Budapest beragadt a földszintes vitákba, és nem fogalmaz meg nagyobb ívű terveket. Mind olyan emberek lesznek ezekben a polgári körökben, akik nemzeti érzelműek, akiknek fontos a hazájuk, akik azt nem rombolni, hanem építeni akarják, és azt akarják, hogy legyen jövője” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint a baloldal eltűnik a térképről

Korózs Lajosnak, az MSZP alelnökének bejegyzésére is kitértek a műsorban. A politikus a DPK-ról nevetve, kacarászva azt írta, a nokiás 1011-es telefonok adogatása indul, amire Orbán Viktor úgy reagált: „Az ő helyében nem a kétharmaddal rendelkező jobboldalba törölgetném a lábam, inkább gondolkodnék azon, mi lett a közösségemmel. A baloldal lassan eltűnik a térképről.”

A miniszterelnök elárulta, kivel vitázik

„Zsoldban álló emberekkel nem vitatkozom” – mondta Orbán Viktor egy kommenttel kapcsolatban, ami azt firtatta, miért nem vitázik Magyar Péterrel. A miniszterelnök hozzátette: „a gazdáikkal vitatkozik, von der Leyennel és Manfred Weberrel.” Hozzátette: „Magyar Péter minden beszédemen az első sorban csápolt.” A kormányfő kitért arra is, hogy aki arról beszél, kiegyezést akar az Európai Bizottsággal, az elfogadja a migrációs paktumot, és szerinte a Tisza Párt elfogadná. „A migrációs paktum Magyarország végét jelenti, és a magukat európainak tekintő politikusok vállalják” – jelentette ki a miniszterelnök, aki arról is beszélt, hogy szívesen megegyezik Brüsszellel, de a megegyezésnek jónak kell lennie Magyarország számára, és nem jelenthet önfeladást.

hirado.hu