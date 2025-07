Bő két évtized után visszatérhet Magyarországra a népszerű étteremlánc

2025. július 28. 15:53

A franchising.hu értesülése szerint újra Magyarországra jönne a Wendy’s étteremlánc. Hírek szerint a cég olyan franchise-partnereket keres Magyarországon, akik rendelkeznek a szükséges helyi piacismerettel, üzleti tapasztalattal, és elkötelezettek a márka értékei mellett. Az ideális partner ismeri a helyi működési és ingatlanpiaci környezetet, és megfelelő tőkeerővel rendelkezik a fejlesztési tervek megvalósításához.

A Telex érdeklődésére a cég megerősítette a fentieket és közölte: „A Wendy's erős világmárkaként elkötelezett célja mellett, hogy 2028-ra 2000 étterme legyen. A növekedés érdekében aktívan keressük franchise-partnereinket, akik új Wendy's éttermeket építenének és üzemeltetnének Magyarországon. Izgatottan várjuk, hogy velünk együtt növekedjenek, és még több fogyasztóhoz juttassuk el együtt a Wendy's híres termékeit Európa-szerte.”

A Wendy's hét éttermet üzemeltetett hazánkban, mielőtt 2002-ben kivonult volna a magyar piacról. Vonatkozó hír, amiről már a hvg.hu ír, hogy Barack Obama kedvenc burgerezője, a Five Guys is visszatérni tervez Magyarországra, 2028-ig megnyitnák az első helyi éttermüket. A Taco Bell pedig ugyan a magyar piacra még nem lépne be, de elkezdték "körbelőni" az országot, Románia után Horvátországban is megjelentek.

