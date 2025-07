Jön a 40. Magyar Nagydíj: az F1 vezérigazgatója szerint mindenkinek úgy kellene építkeznie, mint a magyaroknak

2025. július 28. 17:25

Gyulay Zsolt elnök-vezérigazgató a felvezető sajtótájékoztatón közölte: a felújításokat követően Silverstone után a Hungaroringé lett a második legnagyobb boxkapacitás a Forma–1-ben. A vasárnapi futam előtt különleges szurkolói programok, játékok lesznek, a pilótákat pedig az olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőrcsapat tagjai oktatják majd a sportág rejtelmeire. A dobogósoknak járó trófeákat idén is a Herendi Porcelánmanufaktúra készítette, a festésen tulipán, szegfű és gránátalma is található, a szín pedig kevert és több festék titkos receptúrájából állt össze. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Zrt. elnök-vezérigazgatója bízik abban, hogy a megújult létesítményekkel méltóképpen sikerül megünnepelni a Magyar Nagydíj 40., jubileumi futama mellett a Forma–1 75. szezonját is a hét végi, hungaroringi versenyhétvégén.

A péntektől vasárnapig tartó eseményt felvezető mogyoródi sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt kiemelte: megújult paddock és főlelátó majdnem teljesen elkészült, előbbi harmadik emeletét még nem lehet használni, de a kivitelezőnek köszönhetően azt is beüvegezték, így „gyakorlatilag szerkezetkésznek tekinthető”. „Silverstone után miénk lett a második legnagyobb boxkapacitás, Stefano Domenicali, a Forma–1 vezérigazgatója pedig azt mondta, mindenkinek úgy kellene építkeznie, mint a magyaroknak. Azt hiszem, ennél nagyobb dicséret nem kell” – jelentette ki a sportvezető, aki hozzátette: legalább hat-nyolc másik pálya promótere érkezik majd a Hungaroringre, hogy megnézze a felújításokat. „Azt azért szeretném megvárni, hogy minden működjön is” – emelte ki Gyulay Zsolt, aki felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi sajtóközpont és a versenyirányítás egyelőre ideiglenes helyen lesz majd.

MTI