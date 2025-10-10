Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.

2025. október 10. 05:00

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren 2025. október 9-én. Mellette Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (j2) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (b2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Borítókép: Mezőkövesd, 2025. október 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j, háttal) az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren 2025. október 9-én. Szemben Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

MTI