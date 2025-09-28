Orbán Viktor: jó, ha az embernek normális szomszédja van

Felidézte azt is, hogy harmadik alkalommal mondhat beszédet a Mária Valéria hídnál, de első alkalommal állhat ott Robert Ficóval, aki Szlovákia történelmének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, "elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan" miniszterelnöke - fogalmazott Orbán Viktor.

Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van - jelentette ki a magyar miniszterelnök vasárnap a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Esztergomban.

Orbán Viktor az eseményen szintén részt vevő szlovák kormányfőhöz fordulva kiemelte: Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér, és rendbe teszi a dolgokat - méltatta a szlovák kormányfőt, és sok sikert kívánt ehhez most is.

Orbán Viktor gratulált a friss szlovák alkotmánymódosításhoz is, amely a házasságot férfi és nő szövetségeként határozza meg, és csak két nemet ismer el. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van - szögezte le.

Kép: A két kormányfő - magyarhirlap/AFP/Kisbenedek Attila

MTI