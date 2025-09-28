Orbán Viktor: jó, ha az embernek normális szomszédja van

Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van - jelentette ki a magyar miniszterelnök vasárnap a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen Esztergomban.
Orbán Viktor az eseményen szintén részt vevő szlovák kormányfőhöz fordulva kiemelte: Robert Fico tud valamit, amit Európában csak ő tud egyedül. Amikor Szlovákia valahogy félrecsúszik, akkor ő visszatér, és rendbe teszi a dolgokat - méltatta a szlovák kormányfőt, és sok sikert kívánt ehhez most is.
Orbán Viktor gratulált a friss szlovák alkotmánymódosításhoz is, amely a házasságot férfi és nő szövetségeként határozza meg, és csak két nemet ismer el. Jó, hogy nem vagyunk egyedül, jó, ha az embernek normális szomszédja van - szögezte le.
Felidézte azt is, hogy harmadik alkalommal mondhat beszédet a Mária Valéria hídnál, de első alkalommal állhat ott Robert Ficóval, aki Szlovákia történelmének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, "elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan" miniszterelnöke - fogalmazott Orbán Viktor.
Kép: A két kormányfő - magyarhirlap/AFP/Kisbenedek Attila
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Felidézte azt is, hogy harmadik alkalommal mondhat beszédet a Mária Valéria hídnál, de első alkalommal állhat ott Robert Ficóval, aki Szlovákia történelmének leghosszabb hivatali idejével rendelkező, "elnyűhetetlen és elpusztíthatatlan" miniszterelnöke - fogalmazott Orbán Viktor.
-
Nagy Feró, a Beatrice frontembere, Kossuth-díjas rockzenész a legutóbbi Váci Polgári Estet követően a Vác Online-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban.
-
Október 02-04. között hajtja végre erőinek visszacsoportosítását a szentesi műszaki ezred. A katonai rendész felvezetéssel közlekedő, harc- és gépjárművekből álló menetoszlopok a napközbeni órákban indítanak a Martfű komplejáró – Kunszentmárton – Szentes útvonalon hajtják végre mozgásukat.