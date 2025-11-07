Európa-liga - Keane: büszke vagyok a csapatra, mindenki megdolgozott a sikerért

Szerző: mti

2025. november 7. 15:04

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője büszke a játékosaira és szerinte minden egyes futballista hozzátette a magáét a bolgár Ludogorec 3-1-es legyőzéséhez az Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti negyedik fordulós mérkőzésén.

"Lehet mondani, hogy ez volt az eddigi legjobb meccsem az európai kupaporondon az FTC edzőjeként" - mondta a 45 éves ír szakember a találkozó után tartott sajtótájékoztatón.

"Minden játékosunk nagyon jó teljesítményt nyújtott, a csereként beállt futballistáink is hozzátették a magukét, szóval ez egy igazi csapatmunka volt és mindannyian jelentős szerepet játszottak a sikerben" - fogalmazott a tréner, aki a lefújás után őt éltető és ünneplő szurkolókról is beszélt. "Csodálatos volt a drukkereink öröme és ünneplése, nagyon jól esett. Ugyanakkor ki kell emelnem, hogy végig buzdítottak minket, ahogyan mindig is szoktak, a hangulat így ezen az estén is fantasztikus volt".

Keane elmondta, a négy meccsen szerzett tíz pont és a harmadik hely a tabellán nem befolyásolja azt, hogyan készülnek a folytatásra.

Robert Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án. A Ferencváros 3-1-re győzött. MTI/Illyés Tibor

"A labdarúgásban gyorsan tudnak változni a dolgok, úgyhogy nem tekintünk messzire, mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Akárhogyan is állunk, a nyomás minden egyes összecsapásnál ott van rajtunk. Ha például ezt a négy meccset mind elveszítettük volna, akkor bizonyosan lenne rajtunk nyomás" - jelentette ki.

Kollégája, a Ludogorecet irányító Todor Zsivondov hangsúlyozta, a Ferencváros nagyon erős ellenfél és nem véletlenül áll ott a tabellán, ahol.

"Gratulálok és sok sikert kívánok nekik a továbbiakra. A tervünkben benne volt, hogy előbb, vagy utóbb kockáztatni fogunk a meccs folyamán, ezért volt a második félidőben az a 15-20 perc, amelynek során jobban erőltettük a támadásokat. Azt ugyanakkor nem gondolom, hogy mi készen állunk arra, hogy így tudjunk játszani az első perctől az utolsóig. A Ferencváros kihasználta azokat a lehetőségeit, amelyek adódtak, így meglepetést nem okoztak, inkább az ért váratlanul, hogy a mi játékosaink követtek el ki nem kényszerített hibákat" - foglalta össze a mérkőzést a bolgárok edzője.

A Ferencváros az alapszakasz ötödik fordulójában a török Fenerbahce vendége lesz november 27-én.