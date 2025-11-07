A brit uralkodó megvonta testvérétől a hercegi címet

Szerző: mti

2025. november 7. 10:07

Hivatalosan is bejelentették csütörtökön, hogy a brit uralkodó, III. Károly király megvonta öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett Andrástól a hercegi címet és a királyi fenség titulusát.

A 65 éves volt yorki herceg neve már egy hete lekerült a főrendi címekkel felruházott személyek listájáról (roll of the peerage), azonban a döntés csütörtökön vált formálissá és véglegessé, miután III. Károly erről szóló személyes értesítése uralkodói pátens formájában megjelent a közérdekű hivatalos bejelentéseket ismertető közlönyben, a The Gazette-ben.

A világ legősibb, 1665 óta minden hétköznap megjelenő közlönye, a londoni The Gazette rövid csütörtöki értesítése szerint "Andrew Mountbatten Windsor" a továbbiakban nem jogosult a királyi fenség megszólításra, sem "a hercegi címmel járó méltóságra".

Hercegi címének megszűnése után András - a trónutódlási sorban továbbra is elfoglalt nyolcadik helyétől eltekintve - csütörtöktől minden külön királyi kiváltság és jogosultság nélküli magánemberként él tovább, a The Gazette-ben is említett Andrew Mountbatten Windsor polgári néven.

A Mountbatten-Windsor vezetéknevet a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő rendeletére 1960-ban vezették be azon uralkodói leszármazottak számára, akik bármely okból nem viselnek királyi titulusokat. A Windsor a királyi ház neve, Mountbatten pedig II. Erzsébet néhai férje, Fülöp herceg - III. Károly és András édesapja - anyai oldalról felvett polgári vezetékneve.

A hercegi cím megvonásának előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és legutóbbi őrizetbe vétele után öngyilkos lett.

Epstein egyik áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre - aki az idén szintén öngyilkos lett - 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a herceggel. Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

Ezt az ügyet sikerült peren kívül rendezni, a botrány azonban néhány hete ismét fellángolt, miután valótlannak bizonyultak András azon korábbi állításai, hogy Epsteinnel szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot.

A brit sajtó az utóbbi napokban feltárta azt is, hogy András megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról. Ezután született az évszázadok óta példátlan döntés András hercegi címének megvonásáról.