Hölvényi György: Európa határait a jó döntések védik - a baloldal újra leszavazta a józan észt

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 6. 18:39

Hölvényi György szerint Európa biztonsága a józan döntéseken múlik - a KDNP politikusa bírálta a baloldalt, amiért elutasította migrációs javaslatát.

Európa jövője a jó döntéseknél kezdődik - hangsúlyozta Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője, aki a közösségi oldalán számolt be legutóbbi brüsszeli felszólalásáról. A politikus szerint az európai baloldal ismét elutasított egy olyan, a kontinens biztonságát szolgáló javaslatot, amely egyszerre lett volna ésszerű és igazságos.

A fejlesztési bizottság ülésén Hölvényi azt indítványozta, hogy uniós fejlesztési forrást a jövőben csak azok az afrikai országok kaphassanak, amelyek vállalják az illegális migráció elleni fellépést, és visszafogadják azokat az illegális bevándorlókat, akiket Európa kitoloncol. A képviselő szerint ez a javaslat nemcsak a biztonságot, hanem a felelős együttműködést is szolgálná.

„Ez a józan és logikus javaslat Európa biztonságáról és jövőjéről szólt, a baloldal mégis ideológiai okokból nemet mondott rá”

- írta Hölvényi, aki szerint a kontinens jövőjét nem ideológiai viták, hanem pragmatikus partnerségek és valós megoldások biztosíthatják.

A politikus bírálta az uniós döntéshozatalt is, rámutatva: miközben más világhatalmak célzottan és hatékonyan fektetnek be Afrikában, az európai vállalatokat a „kontinens túlzott bürokráciája és ideológiai korlátai” akadályozzák.

„Ha meg akarjuk őrizni Európa versenyképességét, a baloldalnak vissza kell térnie a józan ész politikájához és ki kell szabadulnia az ideológiai fogságból” - zárta bejegyzését Hölvényi György.

A KDNP politikusa szerint tehát Európa valódi határvédelme nem a kerítéseknél, hanem a döntéshozók asztalánál kezdődik - ott, ahol a kontinens biztonságát szolgáló javaslatok sorsa eldől.

Főképen: Hölvényi György az EP október 21-i plenáris ülésén - Az EU-Afrika partnerség megújítása: közös prioritások kidolgozása az angolai csúcstalálkozó előtt. Fotó: Európai Unió/Michel Christen 2025